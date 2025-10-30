Karácsonyfa
2 órája
Már keresik a város karácsonyfáját
A hagyományokhoz híven a Szabadságtéren helyezik majd el a kiválasztott fenyőt.
Fotó: Illusztráció: Bátor Média
Igaz, még javában tart az ősz, Nyírbátorban már keresik azt a fenyőt, ami hamarosan a város karácsonyfájaként díszeleghet. Az önkormányzat felhívása szerint azoknak a jelentkezését várják, akiknek az udvarában már terhet jelent egy 8–9 méteres fenyőfa jelenléte, és felajánlanák azt a város javára. A fényképes felajánlásokat november 14-éig várja az önkormányzat. További részletek Nyírbátor közösségi oldalán.
