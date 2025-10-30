október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karácsonyfa

17 perce

Már keresik a város karácsonyfáját

Címkék#karácsonyfa#Nyírbátor#felajánlás

A hagyományokhoz híven a Szabadságtéren helyezik majd el a kiválasztott fenyőt.

Szon.hu
Már keresik a város karácsonyfáját

A Szabadság téren helyezik majd el a város karácsonyfáját

Fotó: Illusztráció: Bátor Média

Igaz, még javában tart az ősz, Nyírbátorban már keresik azt a fenyőt, ami hamarosan a város karácsonyfájaként díszeleghet. Az önkormányzat felhívása szerint azoknak a jelentkezését várják, akiknek az udvarában már terhet jelent egy 8–9 méteres fenyőfa jelenléte, és felajánlanák azt a város javára. A fényképes felajánlásokat november 14-éig várja az önkormányzat. További részletek Nyírbátor közösségi oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu