Az idén sem marad el a meglepetés

41 perce

Hamarosan érkeznek a karácsonyi csomagok, ezt kapják a nyíregyházi nyugdíjasok az idén

Tizenharmadik alkalommal járul hozzá a nyíregyházi nyugdíjasok ünnepéhez a város önkormányzata. A karácsonyi csomagokat november 3-án, hétfőn kezdik el kikézbesíteni.

Munkatársunktól

A nyíregyházi önkormányzat Jézuskája ebben az évben is karácsonyi csomaggal lepi meg a helyi nyugdíjasokat. Ez a városvezetés az egyik legrégibb hagyománya, a szeretet ünnepéhez közeledve tizenharmadik éve mondanak köszönetet ezzel a kedves gesztussal a megyeszékhelyen élő időseknek. Dr. Kovács Ferenc polgármester pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: ebben az évben több mint 25 ezren kapják meg az ünnepi hozzájárulást, melynek értéke négyezer forint. A kézbesítés november 3-án, hétfőn kezdődik és december 9-éig tart. Ha a kézbesítő két egymást követő napon nem találja otthon a címzettet vagy a meghatalmazottját – mindkétszer értesítést hagy –, az érintettnek személyesen kell átvennie a karácsonyi csomagot december 15-e és 2026. január 9-e között a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.

A nyíregyházi nyugdíjasok karácsonyi csomagjába dr. Kovács Ferenc üdvözlőlevele mellett ez idén is olyan termékek kerülnek, melyek egy kicsit hangulatosabbá varázsolják az ünnepet:

  • egy csomag mézes omlós keksz,
  • Maci méz,
  • erdei gyümölcsös tea,
  • citromos szőlőcukor,
  • citromlé,
  • teljes kiőrlésű sós kréker,
  • 2 az 1-ben instant kávé,
  • gyümölcs ízű zselés szaloncukor,
  • 4 tojásos csigatészta.
Kik jogosultak a karácsonyi csomagra?

Akik állandó bejelentett lakhellyel rendelkedzenek Nyíregyházán, öregségi teljes vagy résznyugdíjra, időskorúak járadékára vagy hasonló ellátásra jogosultak, és ezen a jogcímen folyósítják is nekik. 

A karácsonyi csomagokat ebben az évben a Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-Kereskedelmi Kft. állítja össze és az MN Hungary Kft. kézbesíti. Arra kérik az érintetteket, hogy készítsék elő a személyes irataikat, legyenek könnyen elérhető helyen, ezzel is segítve a gyorsabb átvételt.

 

