Hamarosan érkeznek a karácsonyi csomagok, ezt kapják a nyíregyházi nyugdíjasok az idén

A nyíregyházi önkormányzat Jézuskája ebben az évben is karácsonyi csomaggal lepi meg a helyi nyugdíjasokat. Ez a városvezetés az egyik legrégibb hagyománya, a szeretet ünnepéhez közeledve tizenharmadik éve mondanak köszönetet ezzel a kedves gesztussal a megyeszékhelyen élő időseknek. Dr. Kovács Ferenc polgármester pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: ebben az évben több mint 25 ezren kapják meg az ünnepi hozzájárulást, melynek értéke négyezer forint. A kézbesítés november 3-án, hétfőn kezdődik és december 9-éig tart. Ha a kézbesítő két egymást követő napon nem találja otthon a címzettet vagy a meghatalmazottját – mindkétszer értesítést hagy –, az érintettnek személyesen kell átvennie a karácsonyi csomagot december 15-e és 2026. január 9-e között a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.

Karácsonyi csomag: az idén több mint 25 ezer nyugdíjast ajándékoz meg a nyíregyházi önkormányzat – ismertette dr. Kovács Ferenc polgármester

Fotó: szon.hu

A nyíregyházi nyugdíjasok karácsonyi csomagjába dr. Kovács Ferenc üdvözlőlevele mellett ez idén is olyan termékek kerülnek, melyek egy kicsit hangulatosabbá varázsolják az ünnepet:

egy csomag mézes omlós keksz,

Maci méz,

erdei gyümölcsös tea,

citromos szőlőcukor,

citromlé,

teljes kiőrlésű sós kréker,

2 az 1-ben instant kávé,

gyümölcs ízű zselés szaloncukor,

4 tojásos csigatészta.

A nyíregyházi nyugdíjasok karácsonyi csomagjába tea, méz, kávé, szaloncukor is kerül

Fotó: szon.hu

Kik jogosultak a karácsonyi csomagra?

Akik állandó bejelentett lakhellyel rendelkedzenek Nyíregyházán, öregségi teljes vagy résznyugdíjra, időskorúak járadékára vagy hasonló ellátásra jogosultak, és ezen a jogcímen folyósítják is nekik.

A karácsonyi csomagokat ebben az évben a Szőke és Társai Gasztronómiai és Élelmiszer-Kereskedelmi Kft. állítja össze és az MN Hungary Kft. kézbesíti. Arra kérik az érintetteket, hogy készítsék elő a személyes irataikat, legyenek könnyen elérhető helyen, ezzel is segítve a gyorsabb átvételt.