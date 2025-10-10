Kató Szilvia a családfák törzseit, ágait kutatja

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség és a Hét Határon Túl Családkutató Egyesület (HÉTCSE) közös szervezésében az Egyházközség Levéltárába várja a családkutatás iránt érdeklődőket pénteken. Az előadás a családfa elkészítéséhez szükséges kutatáson belül, sok érdekes témát foglal magában. Az eseményen résztvevők megismerhetik, hogy a levéltárakon kívül hol lehet még hasznos információkat találni, így például milyen bejegyzésekre kell nagyon figyelni a plébániai anyakönyvekben. Mivel járt, és mik voltak a következményei az akkori analfabetizmusnak, papi bejegyzések jelentése a hétköznapi életben. Majd végezetül egy jelképes időutazásnak is részesei lehetnek a kedves érdeklődők, ismerhetik meg az előadó Kató Szilvia (a HÉTCSE tagja) által egy család történetét „az őskortól” napjainkig.

Kató Szilvia



Kató Szilvia sűrű programja

A pénteki eseményt követően hamarosan a következő helyszíneken találkozhatnak majd ismét az érdeklődők az előadóval (ismét érdekfeszítő családkutatási eredményeket ismertet): október 12-én 15 órakor Tiszabercelen a családfakutatás alapjairól, a Kató család és a tiszaberceli Görömbei család 1700-es évektől eredeztethető kapcsolatáról beszél, október 17-én 16.30-tól pedig Tiszakarádon a Kuzsminczki családi szál kutatásait mutatja be a nyilvánosság előtt. A rendezvényekre a belépés díjtalan.