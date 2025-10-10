38 perce
Kató Szilvia a családfák törzseit, ágait kutatja
Érdekes programnak ígérkezik a pénteki előadás. Kató Szilvia osztja meg gondolatait a hallgatósággal.
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség és a Hét Határon Túl Családkutató Egyesület (HÉTCSE) közös szervezésében az Egyházközség Levéltárába várja a családkutatás iránt érdeklődőket pénteken. Az előadás a családfa elkészítéséhez szükséges kutatáson belül, sok érdekes témát foglal magában. Az eseményen résztvevők megismerhetik, hogy a levéltárakon kívül hol lehet még hasznos információkat találni, így például milyen bejegyzésekre kell nagyon figyelni a plébániai anyakönyvekben. Mivel járt, és mik voltak a következményei az akkori analfabetizmusnak, papi bejegyzések jelentése a hétköznapi életben. Majd végezetül egy jelképes időutazásnak is részesei lehetnek a kedves érdeklődők, ismerhetik meg az előadó Kató Szilvia (a HÉTCSE tagja) által egy család történetét „az őskortól” napjainkig.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Kató Szilvia sűrű programja
A pénteki eseményt követően hamarosan a következő helyszíneken találkozhatnak majd ismét az érdeklődők az előadóval (ismét érdekfeszítő családkutatási eredményeket ismertet): október 12-én 15 órakor Tiszabercelen a családfakutatás alapjairól, a Kató család és a tiszaberceli Görömbei család 1700-es évektől eredeztethető kapcsolatáról beszél, október 17-én 16.30-tól pedig Tiszakarádon a Kuzsminczki családi szál kutatásait mutatja be a nyilvánosság előtt. A rendezvényekre a belépés díjtalan.
Olyan kommandós akció volt Szabolcsban, hogy ingyen mozizott az utca! Fogták és vitték a milliós bűnözőket – videó
Teljes sokk: a máriapócsi gyilkosság alól felmentették, aztán brutálisan megölhetett egy nőt – videóval
Valami készül: két szabolcsi településre vonulnak ki a rendőrök