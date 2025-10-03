Nyíregyháza
1 órája
Kimaxolta az abszurditást Nyíregyházán: ló a pótkocsin, kecske a hátsó ülésen
Egészen hihetetlen fotó terjed a közösségi médiában.
Az ott egy kecske?
Forrás: Facebook
A felvétel Nyíregyházán, a Szegfű utcán készült. Első pillantásra talán nem is olyan szokatlan: az autó mögé kötött pótkocsin egy ló utazik.
Na de az ott egy kecske?
Ez sem mindennapos látvány a belvárosban, de még magyarázható. Ami azonban mindenkit meghökkentett: a hátsó ülésen egy kecske kukucskál kifelé az ablakon, mintha csak városnéző túrán venne részt.
