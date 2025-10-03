október 3., péntek

Nyíregyháza

1 órája

Kimaxolta az abszurditást Nyíregyházán: ló a pótkocsin, kecske a hátsó ülésen

Címkék#belvárosban#abszurditás#Nyíregyháza

Egészen hihetetlen fotó terjed a közösségi médiában.

Kimaxolta az abszurditást Nyíregyházán: ló a pótkocsin, kecske a hátsó ülésen

Az ott egy kecske?

Forrás: Facebook

A felvétel Nyíregyházán, a Szegfű utcán készült. Első pillantásra talán nem is olyan szokatlan: az autó mögé kötött pótkocsin egy utazik. 

Na de az ott egy kecske?

Ez sem mindennapos látvány a belvárosban, de még magyarázható. Ami azonban mindenkit meghökkentett: a hátsó ülésen egy kecske kukucskál kifelé az ablakon, mintha csak városnéző túrán venne részt.

 

