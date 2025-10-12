Harminc éve esélyt ad a hátrányos helyzetű gyerekeknek a Kedvesház

Harminc éves a Kedvesház. A hátrányos helyzetű roma diákokat támogató kollégiumi program több száz gyereknek adott esélyt a szakmaszerzésre, a boldogulásra. Batári Zsolt intézményvezető volt a szon.hu podcast vendége, akivel a kollégium életéről, a kezdetekről, nehézségekről és sikerekről beszélgettünk.

Harminc éves lett a nyírteleki Kedvesház

Forrás: Az intézmény archívuma

Kedvesház három évtizedes múltja

– Jómagam 26 éve vezetem a Kedvesházat Nyírteleken és igen, az mondhatom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív változás történt azóta. Miért? Azért, mert a gyerekek nevelése visszahat a szülőkre is. Azért, mert azok, akik egykor 30 évvel, 25 évvel ezelőtt a Kedvesházban nőttek fel és azóta ők maguk is szülők lettek, már egészen más szemlélettel élnek, gondolkodnak, és egészen máshogy nevelik a gyerekeiket, mint ahogyan őket nevelték szüleik. Úgy gondolom, ehhez nagymértékben hozzájárultunk mi is, a Kedvesház – mondta el az intézményvezető.

Az alapítványi fenntartásban működő Kedvesház az országban egyedülálló komplex program, amelynek célja, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a roma és hátrányos helyzetű családoknak és gyerekeiknek. A program két pillére a szakmai hátteret jelentő Kedvesház-pedagógia és a Kedvesház kollégium. Utóbbiban huszonöt gyerek lakik hétfőtől péntekig iskolaidőben, az intézmény családias légkörben biztosítja számukra a szociális biztonságot, a mentálhigiénés törődést és a tanulási feltételeket a gyerekeknek.

– Az esélyteremtő program kidolgozásában Lázár Péternek úttörő munkája volt. Olyan pedagógiai módszereket dolgozott ki, amelyek nem csak kollégiumi, hanem bármilyen iskolai környezetben jól alkalmazhatók és segítik a gyerekekkel való harmonikus kapcsolat kialakítását, mert a nagyon jó együttműködés az alapja mindennek. Az utóbbi 10-15 évben rengeteg pedagógus végezte el a Kedvesház– pedagógia programot, a visszajelzések pedig rendkívül pozitívak, ugyanis szükség van rájuk az oktatásbizonyos szegmenseiben – tudtuk meg Batári Zsolttól. A Kedvesház vezetőjével arról is beszélgettünk, mekkora szerepe van a szociális biztonságnak egy gyerek életében, mennyire fontos, hogy a hátrányos helyzetben élő diákok fejlődését saját magukhoz mérjék, legyenek céljaik és mindenki a saját céljai felé haladjon. A Kedvesházban a rendszeresség, a fegyelem, a támogatás és a jókedv egyszerre van jelen, egy befogadó és támogató közösségben élhetnek a gyerekek.