október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány és érték

51 perce

Kenderből szőtt élet – Bereg a kender vidéke

Címkék#konferencia#agráriumban#Beregdaróc#kender

Beregdarócon a kender jövőjéről tartottak konferenciát, ahol a vidékfejlesztés, a helyi értékek és a fenntartható gazdálkodás kerültek előtérbe.

Szon.hu

Bereg a kender vidéke, a kender jövője vidéken címmel tartottak konferenciát Beregdarócon. A találkozót a Nemzeti KAP-hálózat Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egysége kezdeményezte.

Beregi értékek Fotó: Bodnárné Varga Éva 

A szervezet (VTE) célja a lehető legszélesebb körhöz eljuttatni a vidékfejlesztési és agrártámogatások lehetőségét, valamint együttműködni azokkal a szakmai szervezetekkel, amelyek ezen területeken tevékenykednek. Feladata az agráriumban, a vidékfejlesztésben és a tudásátadásban érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében. A hétvégi rendezvény célja is az volt, hogy megismertesse a térség vidéki értékeit, nem megfeledkezve a hozzájuk kapcsolódó hagyományokról sem. Nézze meg fotógalériánkat! 

Kender - Szakmai konferencia Beregdarócon

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu