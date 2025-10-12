Kenderből szőtt élet – Bereg a kender vidéke

Bereg a kender vidéke, a kender jövője vidéken címmel tartottak konferenciát Beregdarócon. A találkozót a Nemzeti KAP-hálózat Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egysége kezdeményezte.

Beregi értékek Fotó: Bodnárné Varga Éva

A szervezet (VTE) célja a lehető legszélesebb körhöz eljuttatni a vidékfejlesztési és agrártámogatások lehetőségét, valamint együttműködni azokkal a szakmai szervezetekkel, amelyek ezen területeken tevékenykednek. Feladata az agráriumban, a vidékfejlesztésben és a tudásátadásban érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében. A hétvégi rendezvény célja is az volt, hogy megismertesse a térség vidéki értékeit, nem megfeledkezve a hozzájuk kapcsolódó hagyományokról sem. Nézze meg fotógalériánkat!