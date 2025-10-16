Magára hagyott apróság kapta meg a második esélyt – a nyíregyházi gondozók életet mentettek

A kézi nevelésre való átszoktatás igazi kihívást jelentett a kicsinek és a gondozónak is.

Három, illetve négy óránként etetjük meg a szükséges mennyiségű tápszerrel, éjszaka is föl kell kelnünk hozzá rendszeresen. Napközben 3 óránként, éjszaka meg 4 óránként etetjük.

A kíváncsi apróságnak még nem minden mozdulata sikerül úgy, ahogyan eltervezte. Pár foga már kinőtt, ezért száraz takarmányt is kap. Lili hamarosan visszakerül társai közé és az biztos, hogy az emberekkel barátságosabb és szelidebb lesz mint ők.

