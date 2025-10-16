október 16., csütörtök

Nyíregyházi Állatpark

1 órája

Magára hagyott apróság kapta meg a második esélyt – a nyíregyházi gondozók életet mentettek

A Nyíregyházi Állatpark állatorvosi csapata gondozza Lilit, a vörös óriás kenguru kislányt, akit mamája kidobott az erszényéből. A gondozók még időben rátaláltak a néhány centis apró kengurura, és szó szerint életet mentettek. Azért, hogy ne kötődjön túlzott egy emberhez, mindig más viszi haza. Napközben 3, éjszaka pedig 4 óránként etetik egy speciális tápszerrel.

Lili a kenguru kislány, most új esélyt kapott a Nyíregyházi Állatparkban.

Forrás: szon.hu

Lili, a kenguru kislány egy 10 hónapos magára hagyott kengurukölyök. Egy olyan speciális táskában él most, mely helyettesíti az erszényt, ahonnan az anyukája kidobta, amikor a mindössze néhány centis volt. A Nyíregyházi Állatpark dolgozói azonban időben rátaláltak.

A kis kenguru most új esélyt kapott a Nyíregyházi Állatparkban.
A kis kenguru új esélyt kapott a Nyíregyházi Állatparkban
Fotó: Bozsó Kata

Most először került arra sor, hogy vörös óriáskenguru bébit kell mesterségesen életben tartanunk és felnevelnünk. Nem tudjuk az okát: az egyébként jól nevelő mama egyszer csak kidobta az erszényéből azt a picit, akinek még két-három hónapot ott kellett volna töltenie

– mondta Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója a Tényeknek.

A kis kenguru lányt hatan nevelik

A kis Lilit hatan nevelik, mindezt azért, hogy ne kötődjön túlzottan egy emberhez sem, és könnyen visszailleszkedjen majd a kengurucsoportba A teljes állatorvosi csoport rész vesz a gondozásban. Minden nap más viszi haza és gondozza őt. Szerdán dr. Biácsi Alexandra volt a pótmamája. Ebédidőben jártak ott a sajtó képviselői: a kicsit egy speciális laktózmentes tápszerrel etették meg.

Nehéz rászoktatnia cumira, hiszen az anyának a négy emlőjéből egyre sokáig szájzárral kapcsolódnak rá.

– nyilatkozta a Tényeknek dr. Biácsi Alexandra.

Mesterséges erszényben nevelik Lilit, a kis kengurut

Fotók: Bozsó Katalin

A kézi nevelésre való átszoktatás igazi kihívást jelentett a kicsinek és a gondozónak is.

Három, illetve négy óránként etetjük meg a szükséges mennyiségű tápszerrel, éjszaka is föl kell kelnünk hozzá rendszeresen. Napközben 3 óránként, éjszaka meg 4 óránként etetjük.

A kíváncsi apróságnak még nem minden mozdulata sikerül úgy, ahogyan eltervezte. Pár foga már kinőtt, ezért száraz takarmányt is kap. Lili hamarosan visszakerül társai közé és az biztos, hogy az emberekkel barátságosabb és szelidebb lesz mint ők.

