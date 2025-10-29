Rangos elismerést kapott „Az én galériám” mátészalkai megalkotója

Filep Anita, a mátészalkai Képes Géza Általános Iskola iparművésze és tanára Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át a Belügyminisztérium dísztermében nemzeti ünnepünk alkalmából. Anita nemcsak pedagógusként, hanem alkotóként is kiemelkedőt nyújt: ő a különleges „Az én hazám” galéria megálmodója és lelke, amely országos hírnevet és elismerést hozott az iskolának – olvasható a Mátészalka - A fény városa Facebook-oldalolon, ahol nagyon sokan gratuláltak a rangos elismeréshez.

Fotó: Mátészalka – A fény városa Facebook-oldal

Képes Géza Általános Iskola: középpontban a pedagógus személye

Legutóbb közel egy éve írtunk az iskoláról: magyar oktatás és köznevelés kategóriában Prima Primissima-díjra jelölték Pénzes Ottót, az intézmény igazgatóját. Méltatásában többek között ez szerepelt: „Pedagógiai gondolkodása három pillérre épül: a pedagógus személyének központba állítása, a különleges vizuális terek létrehozása a magyar kultúra alapértékeinek felsorakoztatásával, illetve a diák személyiségjegyeinek kibontása, formálása”. Végül nem ő vehette át az elismerést, de ahogy lapunknak korábban fogalmazott: „Ha arra gondolok, hogy olyan kiválóságokkal kerülhettem egy „kalap alá”, mint Lajos Józsefné, vagy a Haáz Sándor vezette szentegyházi gyermekfili, ez már maga jóleső érzés. Nekem ez a tény már bőven elég, vagy ahogy mondani szokták, bőven sok” – jegyezte meg.

