Nyíregyháza ma a képregények fővárosa volt – gyűjtők és rajongók lepték el a bazárt! (fotók, videó)

A képregénybazárok különleges hangulatot árasztanak, ahol a rajongók szabadon böngészhetnek a különleges kiadványok között. Sokan szeretik, mert itt ritka, régi vagy gyűjtői példányokra is rátalálhatnak, amiket máshol nehéz beszerezni. Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban szombaton is sokan ellátogattak a képregénybazárra.

Képregénybazár: ritka és különleges kiadványok egy helyen Fotó: Sipeki Péter

Képregénybazár: jó vásár volt ma is!

A képregénybazár Nyíregyházán jó közösségi élményt is nyújtott, hiszen találkozhattak egymással a rajongók, cserélhettek véleményeket és tapasztalatokat. Az ilyen vásárokon az árak gyakran kedvezőbbek, mint a hagyományos boltokban, ezért sokan gyűjtésre is ide járnak. A hely tele volt színes borítókkal, poszterekkel, képregényfigurákkal. Ahogyan a rajongók mondják: a képregénybazárokban az ember mindig felfedez új történeteket, ezért erről nem lehet leszokni.

