2 órája
Nyíregyháza ma a képregények fővárosa volt – gyűjtők és rajongók lepték el a bazárt! (fotók, videó)
Ma Nyíregyházán gyűltek össze a képregények szerelmesei és gyűjtői egy izgalmas rendezvényen. Képregénybazár: ritka és különleges kiadványokra, gyűjtői darabokra is rátalálhattak a látogatók.
A képregénybazárok különleges hangulatot árasztanak, ahol a rajongók szabadon böngészhetnek a különleges kiadványok között. Sokan szeretik, mert itt ritka, régi vagy gyűjtői példányokra is rátalálhatnak, amiket máshol nehéz beszerezni. Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban szombaton is sokan ellátogattak a képregénybazárra.
Képregénybazár: jó vásár volt ma is!
A képregénybazár Nyíregyházán jó közösségi élményt is nyújtott, hiszen találkozhattak egymással a rajongók, cserélhettek véleményeket és tapasztalatokat. Az ilyen vásárokon az árak gyakran kedvezőbbek, mint a hagyományos boltokban, ezért sokan gyűjtésre is ide járnak. A hely tele volt színes borítókkal, poszterekkel, képregényfigurákkal. Ahogyan a rajongók mondják: a képregénybazárokban az ember mindig felfedez új történeteket, ezért erről nem lehet leszokni.
Nézze meg fotógalériánkat!
Képregény bazár NyíregyházaFotók: Sipeki Péter
