Képregények

1 órája

Nyíregyháza ma a képregények fővárosa volt – gyűjtők és rajongók lepték el a bazárt! (fotók, videó)

Címkék#Váci Mihály Kulturális Központban#Nyíregyháza#képregénybazár

Ma Nyíregyházán gyűltek össze a képregények szerelmesei és gyűjtői egy izgalmas rendezvényen. Képregénybazár ritka és különleges kiadványokra, gyűjtői darabokra és friss megjelenésekre is rátalálhattak a látogatók.

Szon.hu

A képregénybazárok különleges hangulatot árasztanak, ahol a rajongók szabadon böngészhetnek a különleges kiadványok között. Sokan szeretik, mert itt ritka, régi vagy gyűjtői példányokra is rátalálhatnak, amiket máshol nehéz beszerezni. Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban szombaton is sokan ellátogattak a  képregénybazárra. 

képregénybazár volt Nyíregyházán szombaton
 Képregénybazár:  ritka és különleges kiadványok egy helyen Fotó: Sipeki Péter

Képregénybazár: jó vásár volt ma is! 

A képregénybazár Nyíregyházán jó közösségi élményt is nyújtott, hiszen találkozhattak egymással a rajongók, cserélhettek véleményeket és tapasztalatokat. Az ilyen vásárokon az árak gyakran kedvezőbbek, mint a hagyományos boltokban, ezért sokan gyűjtésre is ide járnak. A hely hangulata inspiráló volt, tele volt színes borítókkal, poszterekkel és kreatív dekorációval, képregény figurákkal. Ahogyan a rajongók mondják: a képregénybazárokban az ember mindig új történeteket és karaktereket fedezhet fel, ezért erről nem lehet leszokni. 

Nézze meg fotógalériánkat! 

Képregény bazár Nyíregyháza

Fotók: Sipeki Péter

 

 

