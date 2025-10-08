október 8., szerda

Döbbenet

25 perce

Szégyen, ami a nyíregyházi étteremnél történt a bekamerázott udvaron! Tisztán kivehető, ki volt képes erre

Címkék#poszt rendőrség#bicikli#kerékpár

Egy fiatal nő a közösségi média felületen, egy csoportban osztotta meg, hogy ellopták a kerékpárját.

Szon.hu
Szégyen, ami a nyíregyházi étteremnél történt a bekamerázott udvaron! Tisztán kivehető, ki volt képes erre

Kerékpár lopás Nyíregyháza

Forrás: Illusztráció: MW -archív / Szon.hu

Egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg, hogy eltulajdonították a kerékpárját. Le a kalappal a poszt írója előtt, hogy egy ilyen galád tett után nem rögtön a rendőrségre ment. 

Kerékpár lopás Nyíregyháza
Kerékpárlopás Nyíregyháza
Forrás: Nyiregyen Hallottam Facebook-csoport

Üzenem annak a személynek, aki tegnap éjszaka eltulajdonította a kerékpáromat a nyíregyházi étterem udvaráról, hogy 1 napot kap arra, hogy visszavigye ugyanoda, ahonnan ellopta. A kamerafelvételen tisztán látszik az arca. Az egész udvar be van kamerázva! Amennyiben nem viszi vissza holnap (2025.10.08.) délig, megteszem a feljelentést!

Ha valakinek eladásra kínálják a képen látható kerékpárt, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot messengeren. Az én kerékpáromon elől egy fekete kosár is volt. 

Nagyon köszönöm!

– írta  a hölgy a poszt mellé.

Adott tehát egy lehetőséget annak, aki elvitte a biciklijét, hogy visszaszolgáltassa neki. Amennyiben ez nem történik meg, a rendőrséghez fordul.

Több hozzászólás is érkezett a poszt alá:

Azonnal rendőrség! Pláne úgy, hogy van tiszta kép róla. Nagyon sok a kerékpárlopás Nyíregyházán,  jó lenne tenni valamit!

– írta egy férfi.

Kérlek, add le a rendőrségnek az arcát! Nagyon sokunkét ellopták az elmúlt 1 hét alatt, sajnos az enyém is köztük van.

– jött a következő komment.

Nem tudjuk, mi lett az ügy vége, mindenesetre, mostanában szinte mindennapos a roller- és a biciklilopás Nyíregyházán.. 

