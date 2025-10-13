Bontják a kerékpárutat Nyíregyháza ezen szakaszán, egy darabig ne kerekezz arra!

A dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett, őszi önkormányzati fejlesztési csomag – mintegy félmilliárd forintos beruházás – részeként hétfőn megkezdődött a kerékpárút felújítása a Szindbád sétányon, a Blaha Lujza sétány és a fürdő közötti szakaszon.

Megkezdődik a kerékpárút felújítása Illusztráció: MW-Archív

A kivitelezés első ütemében a munkálatok a meglévő kerékpárút bontásával indultak.

A felújítás ideje alatt ezen a szakaszon nem lesz biztosított a kerékpáros közlekedés.

A terelt útvonalat közlekedési táblák fogják jelezni, amelyek segítségével a kerékpárosok megtalálhatják az ideiglenes közlekedési irányokat. A lezárás ideje alatt kérik az ott élők és az arra közlekedők türelmét és megértését, a komfortot és biztonságot szolgáló beruházás érdekében.

