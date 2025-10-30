Nehéz sorsú gyerekeket kereszteltek meg a cigány egyházban

„Mindenkinek megvan a maga keresztje” – tartja a közmondás, vagyis minden embernek vannak problémái, nehézségei, kihívásai, amelyekkel meg kell küzdenie az életben. E terheken enyhítendő, különleges alkalomnak adott otthon nemrégiben a Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyház az Isten házában. A templomban hat gyermeket keresztelt meg Bakancsos Sándor görögkatolikus pap, valamennyien a helyi Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthonában élnek. A keresztszülők szerepét az intézmény munkatársai vállalták a keresztelési szertartáson, nagy szeretettel és büszkeséggel.

A templomban hat gyermeket keresztelt meg Bakancsos Sándor görögkatolikus pap, a keresztelés új fejezetet nyitott a fiatalok életében

Forrás: egyház

A keresztelés új fejezetet nyitott az életükben

„A gyerekek életének új reménnyel teli fejezete kezdődött el ezen a szertartáson, amely nemcsak a hit és a közösség erejét mutatta meg, hanem azt a szeretetet is, amely körülveszi ezeket a fiatalokat a család, a gondviselők és a templomi közösség részéről egyaránt, a görögkatolikus hittel átölelve.

Ez a nap a hit, a remény és az összetartozás ünnepe volt. A gyermekek mosolya, a szeretetteljes pillanatok mindannyiunk szívében maradandó emlékként élnek tovább.

Itt, ezen a szent helyen, új életet és új lehetőségeket köszöntöttünk, amelyekre mindannyian büszkék vagyunk” – írta posztjában Bakancsos Sándor. A katolikus katekizmus tanítása szerint a keresztség a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez, általa megszabadulunk a bűntől, Isten gyermekeiként születünk újjá, Krisztus és az egyház tagjai leszünk. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. A keresztelés nemcsak egy vallási szertartás, hanem egy mélyen jelképes cselekedet: a víz alá merítés Krisztus halálát és feltámadását, valamint a régi én halálát jelképezi. Ez a szentség eltörli az eredeti bűnt, és az új élet kezdetét jelenti. Reményt ad, és megóvja a hívőt a sötétség hatalmától.