Készült vajon fénykép az aradi vértanúkról?

Az 1848–1849-es szabadságharc idejéből nincsenek eredeti riportfotók, csupán rajzos illusztrációk. Az események szereplőiről, a szabadságharc katonáiról, az ország vezetőiről és politikusairól viszont annál több fotográfia maradt ránk. Közismert, hogy Petőfi Sándor költőről is készült hiteles kép, így joggal merül fel a kérdés: maradt-e az utókor számára „fénykép” az aradi vértanúkról is?

Aradi vértanúk: vajon készült róluk fénykép? Damjanich Jánost a még a jól ismert körszakáll nélkül örökítette meg a dagerrotípia

Fotó: Dr. Holmár Zoltán archívuma

1839. január 7-én mutatták be a francia Louis Daguerre és Nicéphore Niépce találmányát, a dagerrotípiát a Francia Tudományos Akadémia előtt. Ez volt az első szabadalmaztatott fotográfiai eljárás a világon, ami hamar felkeltette az emberek érdeklődését. A dagerrotípia egy ezüstözött rézlemezre készített részletgazdag fénykép volt, azonban Daguerre eljárásával csak egyetlen pozitív kép készült, így másolni, sokszorosítani nem lehetett. Az ábrázolása – ellentétben a ma készült fényképekkel – tükörkép, vagyis a bal és jobb oldal a dagerrotípián mindig felcserélődött. Daguerre találmányát rövidesen megismerték az egész világon, sőt, Magyarországon már a következő évben, 1840-ben részletesen ismertették az eljárást magyar nyelven.

A korszak egyik leghíresebb dagerrotípiája Petőfi Sándor magyar költőről készült 1844-1845 körül. A kép készítőjének személyét illetően azonban nincs teljes egyetértés, de feltehetően Petőfi Sándor barátja Egressy Gábor színész, amatőr dagerrotipista készítette.

Kossuth Lajosról, illetve számos honvédtábornokról – így Görgey Artúrról, Gaál Sándorról vagy Répásy Mihályról – ugyancsak készült dagerrotípia az 1840-es években, amiket eredetiben vagy hiteles másolatban őriznek a közgyűjteményeinkben.

A fényképezés történetében Daguerre és Niépce mellett volt még egy feltaláló, az angol Henry Fox Talbot, aki kettejüktől függetlenül 1839. január 25-én tette közzé módszerét, amit azután talbotípiának neveztek. Talbot eljárásának az volt a nagy előnye, hogy az egész művelet már ugyanúgy két részre oszlott, mint a mai fényképezésben: negatív és pozitív eljárásra – de volt egy nagy hátránya is. A talbotípia nem üveglemezre készült, hanem papírosra és ilyenformán a másolásnál a papíros szövedéke is átmásolódott, ami rontotta a kép rajzának élességét, tisztaságát. E hátránya miatt az eljárás Anglián kívül kevésbé terjedt el, így Magyarországon is csak néhányan próbálkoztak vele. A hazai talbotipisták közé tartozott Kramolin Alajos budai fényképész.