Készült vajon fénykép az aradi vértanúkról?
Az 1848–1849-es szabadságharc idején a fényképezés már közel egy évtizedes múltra tekintett vissza. Ám ez idő alatt a fényérzékeny anyagok és a kamerák fejlődése még nem érte el azt a szintet, hogy az események helyszíni megörökítése lehetővé vált volna. Aradi vértanúk: vajon készült róluk fénykép?
Fénykép készült vajon az aradi vértanúkról, vagy csak ceruzarajz és festmény örökítette meg őket?
Az 1848–1849-es szabadságharc idejéből nincsenek eredeti riportfotók, csupán rajzos illusztrációk. Az események szereplőiről, a szabadságharc katonáiról, az ország vezetőiről és politikusairól viszont annál több fotográfia maradt ránk. Közismert, hogy Petőfi Sándor költőről is készült hiteles kép, így joggal merül fel a kérdés: maradt-e az utókor számára „fénykép” az aradi vértanúkról is?
Aradi vértanúk: készült róluk fénykép?
1839. január 7-én mutatták be a francia Louis Daguerre és Nicéphore Niépce találmányát, a dagerrotípiát a Francia Tudományos Akadémia előtt. Ez volt az első szabadalmaztatott fotográfiai eljárás a világon, ami hamar felkeltette az emberek érdeklődését. A dagerrotípia egy ezüstözött rézlemezre készített részletgazdag fénykép volt, azonban Daguerre eljárásával csak egyetlen pozitív kép készült, így másolni, sokszorosítani nem lehetett. Az ábrázolása – ellentétben a ma készült fényképekkel – tükörkép, vagyis a bal és jobb oldal a dagerrotípián mindig felcserélődött. Daguerre találmányát rövidesen megismerték az egész világon, sőt, Magyarországon már a következő évben, 1840-ben részletesen ismertették az eljárást magyar nyelven.
A korszak egyik leghíresebb dagerrotípiája Petőfi Sándor magyar költőről készült 1844-1845 körül. A kép készítőjének személyét illetően azonban nincs teljes egyetértés, de feltehetően Petőfi Sándor barátja Egressy Gábor színész, amatőr dagerrotipista készítette.
Kossuth Lajosról, illetve számos honvédtábornokról – így Görgey Artúrról, Gaál Sándorról vagy Répásy Mihályról – ugyancsak készült dagerrotípia az 1840-es években, amiket eredetiben vagy hiteles másolatban őriznek a közgyűjteményeinkben.
A fényképezés történetében Daguerre és Niépce mellett volt még egy feltaláló, az angol Henry Fox Talbot, aki kettejüktől függetlenül 1839. január 25-én tette közzé módszerét, amit azután talbotípiának neveztek. Talbot eljárásának az volt a nagy előnye, hogy az egész művelet már ugyanúgy két részre oszlott, mint a mai fényképezésben: negatív és pozitív eljárásra – de volt egy nagy hátránya is. A talbotípia nem üveglemezre készült, hanem papírosra és ilyenformán a másolásnál a papíros szövedéke is átmásolódott, ami rontotta a kép rajzának élességét, tisztaságát. E hátránya miatt az eljárás Anglián kívül kevésbé terjedt el, így Magyarországon is csak néhányan próbálkoztak vele. A hazai talbotipisták közé tartozott Kramolin Alajos budai fényképész.
Ha valakiről nem maradt fenn eredeti fotó, a művészek igyekeztek rajzos portrékat készíteni. A Barabás Miklós festőművész, grafikus által készített, aradi vértanúkat ábrázoló tablókép ugyan nem fénykép, hanem litográfia, mégis jól ismert, sőt elsősorban csak ez ismert róluk.
Az aradi vértanúk arcképeinek nagy részét Szamossy Elek, Bellony László és Orlai Petrich Soma készítette el. A három művész ugyan nem ismerte személyesen a szabadságharc mártírjait, azonban Barabás Miklós már a forradalom előtt, 1844-ben megfestette például Leiningen-Westerburg Károly szakáll nélküli arcképét, majd 1849-től kezdődően élethű portrékat festett vagy rajzolt Damjanich Jánosról, Kiss Ernőről, Knezić Károlyról, Vécsey Károlyról, Nagysándor Józsefről, és a róluk készült munkáit használta fel az aradi tablókép elkészítésekor.
Nagysándor Józsefet már 1840-ben Kolozsváron, mint „József huszár”-t is megörökítette, majd 1849-ben Pesten készített egy szép rajzot a tábornokról. Természetesen ezek eszményített megjelenítések: a testesebb hadvezéreket vékonyabbaknak ábrázolta, a beesett arcúakat teltebbeknek.
A korabeli fotóeljárással az Arad várudvarán kivégzettek közül csak Kiss Ernő altábornagyról készült 1847-ben, Pesten egy színezett talbotípia, Kramolin Alajosnak köszönhetően. A későbbi aradi vértanút a 2. Hannover-huszárezred törzstiszti egyenruhájában megörökítő képen a kitüntetései is jól láthatóak: az 1837-ben részére adományozott pápai Krisztus Rend gyémántokkal kirakott, vörös zománccal díszített nyakkeresztje és csillaga, valamint a pontosan 1847-ben részére adományozott hannoveri Guelf Rend parancsnoki keresztje. Kiss Ernő régi vágya – hogy egy idehaza állomásozó huszárezredhez kerüljön – 1845-ben teljesült, amikor ezredesi rendfokozatot kapott és átvette az erdélyi legénységű 2. Hannover-huszárezred parancsnokságát. Ebből az alkalomból alakulatát – saját költségén – új uniformisba öltöztette, s még a huszárlovak is új, fénymázas lószerszámot kaptak. Nem csoda, hogy emiatt a lovaskatonáit „csecse-huszárok”-nak nevezték.
A szakállas hős szakáll nélkül
Damjanich János vezérőrnagyról napjainkban is számtalan portré forog közkézen, azonban ezek mindegyike a szabadságharc szakállas hősét ábrázolja. A Vasárnapi Újság 1890-ben megjelent számából ismerjük csak azt az 1847-es dagerrotípia után készült, pofaszakállas arcmását, amely még császári-királyi tisztként örökítette meg a későbbi tábornokot.
A kép különlegessége, hogy Damjanichnak hiányzik a jellegzetes fekete szakálla, így borotvált arcán jobban érvényesül vidámságra kész természetéről árulkodó, bujkáló mosolya a száj szegletében, amit egyébként Barabás Miklós később, sejthetőleg az e fénykép nyomán, de már honvédtábornoki egyenruhát jelző vázlatán is megőrzött.
Damjanich a róla készült képet 1847. augusztus 30-án ajándékozta menyasszonyának, Csernovics Emília úrhölgynek. A dagerrotípia hű másáról az alábbiakat írta a Vasárnapi Ujság: „Damjanich ekkor százados volt a Rukavina-ezredben, s Csernovics Emilia, akkor már három év óta mátkája, ez évben már neje, s most gyászos özvegye számára készíttette, a ki ez arczképet karpereczébe foglalva, legnagyobb ereklyéje gyanánt őrzi.”
Aulich Lajos (1792-1849) vezérőrnagyról, a legidősebb aradi vértanúról is fennmaradt egy dagerrotípia, bár ez a felvétel Georg Krauser nürnbergi grafikusnak az 1849 márciusában megalkotott litográfiájáról készült, vagyis nem közvetlenül a tábornokot ábrázolja.
Az 1980-as években szintén előkerült egy csoportkép, amelyről azt feltételezték, hogy Poeltenberg Ernő (1808-1849) aradi vértanút ábrázolja Pápán a tiszttársai körében. Azonban 1989-ben megállapították, hogy a képen látható huszártisztek az 1871-ben rendszeresített csákókat viselik, vagyis a kép jóval Poeltenberg halála után készült. Sajnos a többi aradi vértanúról csak a korban divatos festmények, litográfiák és ceruzarajzok maradtak fenn.
Dr. Holmár Zoltán történész
