október 11., szombat

Brigitta névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

1 órája

Két program, egy iskola – a nagyobbak sporthétvégén vettek részt, a kicsiket az állatok bűvölték el

Címkék#állatvédelmi témahét#Szent Imre gimnázium#III Egyházi Felekezetközi Sporthétvég

Október elején a Szent Imre-gimnázium diákjai meghívást kaptak a III. Egyházi Felekezetközi Sporthétvégére a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi táborába.

Szon.hu
Két program, egy iskola – a nagyobbak sporthétvégén vettek részt, a kicsiket az állatok bűvölték el

Az iskolát egy fiú focicsapat képviselte

Fotó: Az iskola

Szent Imre gimnázium – Az esemény 12 egyházi gimnázium diákjainak részvételével zajlott. A rendezvényt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta meg, tudtuk meg az iskolától. 

Fotó: Iskola

Két program a Szent Imrében 

–Iskolánkat egy fiú focicsapat és egy lány röplabdacsapat képviselte a sportmérkőzéseken. A rendkívül szeles és hideg idő ellenére fiataljaink nagyon jól érezték magukat köszönhetően a sportolás melletti színes programoknak is, úgymint közös énekes-zenés áhítat, példaértékű hívő fiatalok tanúságtétele, élőzenés táncház, kézműveskedés. Köszönjük a kiemelkedő szervezést és lebonyolítást a miniszterelnökség és a Rákóczi Szövetség munkatársainak v írta beszámolójában Ilyésné Tóth Viktória, a Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének vezetője. 

Állatvédelmi témahét 

Az Állatvédelmi témahét az óvodában kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek már egészen kicsi korban megismerkedjenek az állatokkal való helyes bánásmóddal, felelősségtudattal, empátiával és a természet szeretetével.

Fotó: iskola

–Ez a hét óvodánkban a természet és az élővilág védelmére való érzékenyítésről szólt. Szemléletformáló játékokkal, a környezetvédelem köré épülő foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket. Erősítettük az ember és az állat közötti barátságot, felhívtuk a figyelmet az együttélés, az állatokról való gondoskodás fontosságára és szabályaira Az élménynyújtás, a tapasztalatszerzés, tevékenykedés a legjobb módszer arra, hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, kialakuljon bennük a szeretet, a gondoskodás és a védelem érzése, hiszen ezek a tevékenységek pozitív hatással vannak a gyermekek érzelmi fejlődésére, megtanítják őket az élővilág iránti tiszteletre, és lehetőséget adnak a tudás bővítésére is – írta Türkné Molnár Ágnes, intézményegység-vezető. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu