Két program, egy iskola – a nagyobbak sporthétvégén vettek részt, a kicsiket az állatok bűvölték el

Szent Imre gimnázium – Az esemény 12 egyházi gimnázium diákjainak részvételével zajlott. A rendezvényt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta meg, tudtuk meg az iskolától.

Fotó: Iskola

Két program a Szent Imrében

–Iskolánkat egy fiú focicsapat és egy lány röplabdacsapat képviselte a sportmérkőzéseken. A rendkívül szeles és hideg idő ellenére fiataljaink nagyon jól érezték magukat köszönhetően a sportolás melletti színes programoknak is, úgymint közös énekes-zenés áhítat, példaértékű hívő fiatalok tanúságtétele, élőzenés táncház, kézműveskedés. Köszönjük a kiemelkedő szervezést és lebonyolítást a miniszterelnökség és a Rákóczi Szövetség munkatársainak v írta beszámolójában Ilyésné Tóth Viktória, a Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezetének vezetője.

Állatvédelmi témahét

Az Állatvédelmi témahét az óvodában kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek már egészen kicsi korban megismerkedjenek az állatokkal való helyes bánásmóddal, felelősségtudattal, empátiával és a természet szeretetével.

Fotó: iskola

–Ez a hét óvodánkban a természet és az élővilág védelmére való érzékenyítésről szólt. Szemléletformáló játékokkal, a környezetvédelem köré épülő foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket. Erősítettük az ember és az állat közötti barátságot, felhívtuk a figyelmet az együttélés, az állatokról való gondoskodás fontosságára és szabályaira Az élménynyújtás, a tapasztalatszerzés, tevékenykedés a legjobb módszer arra, hogy az óvodás gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, kialakuljon bennük a szeretet, a gondoskodás és a védelem érzése, hiszen ezek a tevékenységek pozitív hatással vannak a gyermekek érzelmi fejlődésére, megtanítják őket az élővilág iránti tiszteletre, és lehetőséget adnak a tudás bővítésére is – írta Türkné Molnár Ágnes, intézményegység-vezető.