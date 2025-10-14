október 14., kedd

Művésztelep

1 órája

Olyan tárlat nyílt meg Nyíregyházán, hogy még egy államtitkár is kíváncsi volt a komplex élményvilágra (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#Kállay Gyűjteményben#Tokaji Nemzetközi Művésztelep

A Tokaji Nemzetközi Alkotótábor elmúlt öt éves alkotásaiból nyílt tárlat Nyíregyházán. A kiállítás vendége volt Novák Irén helyettes államtitkár is, aki örömmel nyitotta meg a tárlatot.

Szon.hu

A Tokaji Nemzetközi Alkotótábor egy régóta működő, rangos művésztelep, amely rendszeresen teret ad hazai és külföldi képzőművészek alkotómunkájának. A tábor nemzetközi hírnevét a hosszú múltja és a Tokaj-hegyalja inspiráló környezete alapozta meg, az utóbbi öt év alkotásaiból nyílt meg a Pillanatok című kiállítás a Kállay Gyűjteményben Nyíregyházán. 

Különleges kiállítás nyílt meg a Kállay Gyűjteményben
Különleges kiállítás nyílt meg a Kállay Gyűjteményben
Fotó: Bozsó Katalin

Kiállítás a tokaji művésztelep alkotásaiból

A Tokaji Nemzetközi Művésztelep évek óta a találkozások, az együtt gondolkodás, az értékteremtő és értékőrző közös munka színtere. Jó alkalom most megállni, visszatekinteni, örülni és ünnepelni a létét, az alkotók csodálatos munkáit és erőt, motivációt gyűjteni a következő évekre is. A kiállítás a magyar, kárpátaljai magyar, ukrán és lengyel művészek együttműködésének és alkotóerejének ünnepe, amelyre jó figyelni és felfigyelni és megállni a mindennapokban. A Tokaji Népfőiskola néptáncoktatóinak a bemutató táncával kezdődött el a tárlat ünnepélyes megnyitja. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte először a Kállay Gyűjteményben megjelenteket, és kifejtette, hogy több szempontból is érték ez a kiállítás

  • egyrészt fantasztikus alkotások születtek az alkotótáborban 
  • másrészt nagyon különleges alkalom ilyen művészekkel találkozni

A Tokaji Nemzetközi Művésztelep kiállításának megnyitója

Fotók: Bozsó Katalin

Itt Nyíregyházán különös jelentősége van annak, hogy a tokaji művésztelep elmúlt öt évéből szerveztek egy ilyen nagyszerű kiállítást, hiszen Nyíregyházát és Tokajt nemcsak a kerékpárút köti össze, hanem ezzel a művészteleppel is sok kapcsolódási pontunk van. A Tokaji Nemzetközi Alkotótábor már több mint 70 éve közép-európai szintű művészteleppé nőtte ki magát. Remélem, hogy ez a tárlat egy sorozat nyitánya, ami majd folytatódik, hiszen a nyíregyháziak örömmel és szívesen látnának még több ilyen művészi alkotásokat

 – mondta Nyíregyháza polgármestere, és megköszönte a jelenlévő művészeknek, hogy személyesen is ellátogattak a megnyitóra. 

Novák Irén nyitotta meg a kiállítást a Kállay Gyűjteményben
Fotó: Bozsó Katalin

Márai Sándor jó tanácsaival nyitotta meg a tárlatot Novák Irén, a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár:

"Nem csak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre! "

Márai Sándor láthatatlan ünnepről beszél, de itt nagyon is látható alkotások vesznek körül minket. Ezek a művek bizonyítékai mindannak, hogy a művészet komplex élményvilág, amely az alkotó és befogadó közös munkája nyomán kel életre újra és újra. Köszönet az itt kiállító valamennyi művésznek, hogy alkotásaik a szürkébb őszi napokon is felüdülést hoznak. Fischer Ernő különösen fontosnak tartotta, hogy az általa 1953-ban alapított művésztelep a határon túli magyar művészeket is bekapcsolja a magyarországi művészeti élet vérkeringésébe, és hogy a közép és kelet-európai országok művészei közösen alkothassanak. Így az alkotótábor a művészet eszközeivel funkcionáló nemzetközi kulturális közösségként működik, amely egyben szabadiskolai funkcióit is ellát a tehetséges fiatalok továbbképzésével. Hiszem és biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban ezen a kiállításon valamennyi vendég láthatja majd, hogy ezt a több évtizedes örökséget méltó módon őrzi, élteti és gyarapítja a nemzetközi művésztelep. Bízom abban, hogy a jövőben is folytatódik a tokaji művésztelep, ahol találkozhatnak és együtt alkothatnak a művészek

 – fejtette ki Novák Irén helyettes államtitkár, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy az Ars Sacra Fesztivál után Nyíregyházán is bemutatkozhassanak az alkotók.

 

