Olyan tárlat nyílt meg Nyíregyházán, hogy még egy államtitkár is kíváncsi volt a komplex élményvilágra (fotókkal)

A Tokaji Nemzetközi Alkotótábor egy régóta működő, rangos művésztelep, amely rendszeresen teret ad hazai és külföldi képzőművészek alkotómunkájának. A tábor nemzetközi hírnevét a hosszú múltja és a Tokaj-hegyalja inspiráló környezete alapozta meg, az utóbbi öt év alkotásaiból nyílt meg a Pillanatok című kiállítás a Kállay Gyűjteményben Nyíregyházán.

Különleges kiállítás nyílt meg a Kállay Gyűjteményben

Fotó: Bozsó Katalin

Kiállítás a tokaji művésztelep alkotásaiból

A Tokaji Nemzetközi Művésztelep évek óta a találkozások, az együtt gondolkodás, az értékteremtő és értékőrző közös munka színtere. Jó alkalom most megállni, visszatekinteni, örülni és ünnepelni a létét, az alkotók csodálatos munkáit és erőt, motivációt gyűjteni a következő évekre is. A kiállítás a magyar, kárpátaljai magyar, ukrán és lengyel művészek együttműködésének és alkotóerejének ünnepe, amelyre jó figyelni és felfigyelni és megállni a mindennapokban. A Tokaji Népfőiskola néptáncoktatóinak a bemutató táncával kezdődött el a tárlat ünnepélyes megnyitja. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte először a Kállay Gyűjteményben megjelenteket, és kifejtette, hogy több szempontból is érték ez a kiállítás: