Kifolyt üzemanyag Nyíregyházán – órákon át vesztegelt egy autó a forgalmas útszakaszon (fotók)

Fotók: Bordás Béla

A torlódás különösen a reggeli órákban okozott fennakadást, amikor sokan indultak munkába. A közlekedőknek torlódásra kellett számítaniuk, amíg a szakemberek a helyszínen dolgoztak. A Magyar Közút munkatársai a helyszínen homokkal és speciális vegyszerrel közömbösítették a kifolyt üzemanyagot, hogy elkerüljék a csúszásveszélyt. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka