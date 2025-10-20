október 20., hétfő

Kifolyt üzemanyag Nyíregyházán – órákon át vesztegelt egy autó a forgalmas útszakaszon (fotók)

Címkék#Debreceni út#Nyíregyháza#műszaki hiba

Torlódásra kellett számítania az arra közlekedőknek. Kifolyt üzemanyag a Debreceni úton: műszaki hibás autó okozott riadalmat.

Szon.hu

Kifolyt üzemanyag a Debreceni úton: Nyíregyházán a 4-es főútvonalon a Debreceni  úton egy műszaki hibás autó vesztegelt több órán keresztül.

Kifolyt üzemanyag a Debreceni úton: a Magyar Közút végezte az anyag eltávolítását
Fotók: Bordás Béla

Kifolyt üzemanyag a Debreceni úton: egy műszaki hibás autó okozott riadalmat

A torlódás különösen a reggeli órákban okozott fennakadást, amikor sokan indultak munkába. A közlekedőknek torlódásra kellett számítaniuk, amíg a szakemberek a helyszínen dolgoztak. A Magyar Közút munkatársai a helyszínen homokkal és speciális vegyszerrel közömbösítették a kifolyt üzemanyagot, hogy elkerüljék a csúszásveszélyt. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Kifolyt üzemanyag a Debreceni úton

Fotók: Bordás Béla

A kifolyt üzemanyag komoly balesetveszélyt jelenthet, hiszen az úttest rendkívül csúszóssá válhat tőle.

