Tárlat
1 órája
Fedezze fel a pengő titkait! Ingyenes érmekiállítás a II. világháború előtti és alatti időkből
– Kíváncsi egy-egy történelmi kor numizmatikai emlékére? Minden hónapban új időszak különlegességeibe nyerhetnek betekintést Leskovics András gyűjtő fizetőeszköz kiállítása révén –hívja fel a figyelmet a könyvtár. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban az érmegyűjtemény november hónapban ingyenesen megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Téma: A II. világháború előtti és alatti korszak fizetőeszközei (A pengő időszaka 1927–1946)
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
3 órája
Szörnyű tűzeset Szabolcsban – a kazánházban találták meg a férfi holttestét
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre