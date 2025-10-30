október 30., csütörtök

Tárlat

1 órája

Fedezze fel a pengő titkait! Ingyenes érmekiállítás a II. világháború előtti és alatti időkből

– Kíváncsi egy-egy történelmi kor numizmatikai emlékére? Minden hónapban új időszak különlegességeibe nyerhetnek betekintést Leskovics András gyűjtő fizetőeszköz kiállítása révén –hívja fel a figyelmet a könyvtár. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban az érmegyűjtemény november hónapban ingyenesen megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.

Téma: A II. világháború előtti és alatti korszak fizetőeszközei (A pengő időszaka 1927–1946)

 

 

