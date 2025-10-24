44 perce
Véget ért a Kincsvadászok következő évadának forgatása! Különleges kulisszatitkok szivárogtak ki a stúdióból (videók)
Azt már tudjuk, hogy nagyon sokat lehet tanulni a TV2 műtrágykereskedő-showjából. Azonban a Kincsvadászok forgatásának háttérében folyó munka sokszor igazán nagy meglepetéseket is okoz.
A negyedik évad pontos kezdési időpontja még nem ismert, de a TV2 korábban jelezte, hogy a műsor évente három különböző időszakban kerül adásba. Tehát várhatóan a Kincsvadászok új évada a következő hónapokban érkezik, hiszen a hetekig tartó forgatás már befejeződött.
Kincsvadászok következő évad
Vármegyénkből is népes rajongótábora van a Kincsvadászok műsornak, eladóként is sokan váltak meg jó pénzért a tárgyaiktól. Szinte nem akadt olyan, ami ne keltette volna fel a szakértők figyelmét így vagy úgy. Ezekről folyamatosan beszámoltunk olvasóinknak, hiszen mindenkit érdekeltek az itteni különleges tárgyak, a szakértők is rácsodálkoztak néhány darabra, nem lesz ez máshogy a hamarosan induló részek esetében sem. Ahogy megírtuk, heteken át forgatták a TV2 közkedvelt műtárgykereskedő showjának az új évadát, ami az ország egyik legkedveltebb műsorává vált!
Túl őszinte volt a Kincsvadászok nyíregyházi embere, ezt gondolja a műsor vendégeiről
Ez a műsor az edukatív erejénél fogva a műkereskedelem belső titkaiba is betekintést enged a közönségnek, most pedig a forgatásba lehet bepillantani egy kicsit. Till Attila műsorvezető több videót is posztolt, amiből egyértelműen kiderül, hogy a hatalmas szakmai tudást igénylő műsornak a jókedv is örörkös velejárója. Természetesen a nyíregyházi műtárgyszakértőnek sem kell messze menni a humorért, mindig kapható egy kis hülyéskedésre. A pár napja kirakott felvételből kiderül, hogy vajon milyen mulatós énekes és táncos lenne Megyesi Balázs.
Tudás és humor
A videót megnézve talán mindenkinek jobb, ha megmarad a saját szakterületén, hiszen a nyíregyházáról elindult Megyesi Balázs nemzetközileg is elismert műtárgyszakértővé, művészettörténészé vált. Hogy milyen göröngyös ámbár sikeres életutat járt már be egészen fiatalon, megtudható abból a portréfilmből, amit Till Attila forgatott róla néhány hónappal ezelőtt. A Propaganda sorozat epizódjából kiderül többek között az is, hogy a nyíregyházi műtárgyszakértő hogyan cserélt el gyerekkorában Pokémonokat arany Doxa órára, hogyan járta be egész Európát egy pici orosi templomból, hogyan üzletel a mai napig édesapjával, és hogy még a kiflis gyrost is késsel villával eszi.
Aranyóráért Pokémont, késsel-villával a kiflis gyrost? Az ország egyik legismertebb arca forgatott Nyíregyházán!
Megyesi Balázs korábban elmesélte, hogy háromféle eladó érkezik általában a stúdióba:
Van aki illúziókkal jön be, nagyon-nagyon magas árral, ilyen esetben azért valahogy helyre kell tenni a dolgokat. Van akinek teljesen reális elképzelése van, és akad, aki viszont sokkal kevesebbet gondol, mint amennyit a tárgya ér. Az előző évadokban értek óriási meglepetések
- Felhőtlen vidámság, ugyanakkor hatalmas szakértelem várható a Kincsvadászok következő évadában is.
Fertőszögi Péter műtárgykereskedő a közösségi oldalán árulta el, hogy mit várhatnak a nézők a közeljövőben adásba kerülő részektől. Szerinte nagyon jó évad lesz, még mindig tudnak új és érdekes tárgyakat a szakértők elé vinni az eladók, még mindig meg tudják lepni őket.
Nagyon együtt van a csapat, tele viccel, humorral. Nagyon sok érdekes szituáció lesz, mi is tudunk sok újdonságot mondani a nézőknek, nagyon örülök, hogy sok tudásanyagot tudunk átadni a laikusoknak, értékes adásokkal örvendeztetjük meg a nézőket a közeljövőben is
- fogalmazott a műtárgykereskedő.
A debreceni rocker Fejes Tamás pedig azt is elárulta a minap kirakott videójában, hogy már véget is ért a forgatás, hamarosan várhatóak az új részek. Három hétig tartott a felvétel, ami újabb izgalmas tárgyakat és értékeket tartogat a kíváncsi nézőknek.
