Véget ért a Kincsvadászok következő évadának forgatása! Különleges kulisszatitkok szivárogtak ki a stúdióból (videók)

Ez a műsor az edukatív erejénél fogva a műkereskedelem belső titkaiba is betekintést enged a közönségnek, most pedig a forgatásba lehet bepillantani egy kicsit. Till Attila műsorvezető több videót is posztolt, amiből egyértelműen kiderül, hogy a hatalmas szakmai tudást igénylő műsornak a jókedv is örörkös velejárója. Természetesen a nyíregyházi műtárgyszakértőnek sem kell messze menni a humorért, mindig kapható egy kis hülyéskedésre. A pár napja kirakott felvételből kiderül, hogy vajon milyen mulatós énekes és táncos lenne Megyesi Balázs.

Tudás és humor

A videót megnézve talán mindenkinek jobb, ha megmarad a saját szakterületén, hiszen a nyíregyházáról elindult Megyesi Balázs nemzetközileg is elismert műtárgyszakértővé, művészettörténészé vált. Hogy milyen göröngyös ámbár sikeres életutat járt már be egészen fiatalon, megtudható abból a portréfilmből, amit Till Attila forgatott róla néhány hónappal ezelőtt. A Propaganda sorozat epizódjából kiderül többek között az is, hogy a nyíregyházi műtárgyszakértő hogyan cserélt el gyerekkorában Pokémonokat arany Doxa órára, hogyan járta be egész Európát egy pici orosi templomból, hogyan üzletel a mai napig édesapjával, és hogy még a kiflis gyrost is késsel villával eszi.