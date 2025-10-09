Kinyitotta kapuit az Aranykapu: bemutatkozott a nyíregyházi Arany János iskola (fotókkal, videókkal)

Október 14-én, a nagycsoportos ovisok után, azokat a jelenleg negyedik osztályos tanulókat hívják az iskolába. A gyerekek és kísérőik bepillanthatnak a nagy múlttal rendelkező oktatási intézmény életébe: megismerkedhetnek a nyolcosztályos gimnázium óráival, pedagógusaival, céljaival és azokkal a tanórán kívüli tevékenységekkel, amelyeket a diákoknak kínál az iskola. Reggel nyolc órakor tájékoztató fogadja a szülőket az aulában, majd két, szabadon választható bemutató órán győződhetnek meg az érdeklődők az iskolában folyó oktatás magas színvonaláról.

A Jósaváros 49 éves, nagy múlttal rendelkező iskolájába 6-18 éves korukig járhatnak a tanulók. Óriási előnyökkel jár ez, hiszen a gyerekeknek tanulmányaik során nem kell a közösségváltás nehézségeivel megküzdeni. Az általános iskola első osztályától egészen az érettségiig kísérik a gyerekeket a pedagógusok.

A nyolcosztályos gimnáziumi osztályban az ötödik évfolyamon kezdődik meg a diákok felkészítése az érettségire. A nyolc gimnáziumi esztendő alatt a pedagógusoknak van lehetőségük megismerni a tanulókat, felkutatni és fejleszteni a tehetségeket, és segíteni azokat, akik arra rászorulnak.

Uszoda az Aranyban Fotó: Sipeki Péter

A nyolcosztályos képzési formára a negyedikes diákok jelentkezhetnek, de nem csak azok, akik az Aranyba jártak általános iskolába. Ide tanulmányi eredmények alapján nyerhetnek felvételt a diákok.

Az Aranyban négyosztályos képzési forma várja azokat, akik a nyolcadik osztályt követően szeretnének ehhez a közösséghez tartozni. Ebben az osztály egyik része angol specializációs csoport, a másik fele pedig testnevelési képzésben részesül. Az emelt angol nyelvi képzésen heti öt órában tanulják a fő nyelvüket, az angolt, ami mellé második nyelvnek a német, olasz, vagy francia közül választhatnak a diákok.