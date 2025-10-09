október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

1 órája

Kinyitotta kapuit az Aranykapu: bemutatkozott a nyíregyházi Arany János iskola (fotókkal, videókkal)

Címkék#Aranykapu#iskola#intézmény

Szon.hu

Október 9-én kinyitotta kapuit az „Aranykapu”, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium ajtaja, hogy fogadja azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, akik az Ungvár sétányi iskola 2026 szeptemberében induló első osztályai iránt érdeklődnek. 

Nyílt nap az Aranyban

Fotók: Sipeki Péter

Október 14-én, a nagycsoportos ovisok után, azokat a jelenleg negyedik osztályos tanulókat hívják az iskolába. A gyerekek és kísérőik bepillanthatnak a nagy múlttal rendelkező oktatási intézmény életébe: megismerkedhetnek a nyolcosztályos gimnázium óráival, pedagógusaival, céljaival és azokkal a tanórán kívüli tevékenységekkel, amelyeket a diákoknak kínál az iskola. Reggel nyolc órakor tájékoztató fogadja a szülőket az aulában, majd két, szabadon választható bemutató órán győződhetnek meg az érdeklődők az iskolában folyó oktatás magas színvonaláról.

A Jósaváros 49 éves, nagy múlttal rendelkező iskolájába 6-18 éves korukig járhatnak a tanulók. Óriási előnyökkel jár ez, hiszen a gyerekeknek tanulmányaik során nem kell a közösségváltás nehézségeivel megküzdeni. Az általános iskola első osztályától egészen az érettségiig kísérik a gyerekeket a pedagógusok.

A nyolcosztályos gimnáziumi osztályban az ötödik évfolyamon kezdődik meg a diákok felkészítése az érettségire. A nyolc gimnáziumi esztendő alatt a pedagógusoknak van lehetőségük megismerni a tanulókat, felkutatni és fejleszteni a tehetségeket, és segíteni azokat, akik arra rászorulnak. 

SPS_6204
Uszoda az Aranyban Fotó: Sipeki Péter 

A nyolcosztályos képzési formára a negyedikes diákok jelentkezhetnek, de nem csak azok, akik az Aranyba jártak általános iskolába. Ide tanulmányi eredmények alapján nyerhetnek felvételt a diákok.

Az Aranyban négyosztályos képzési forma várja azokat, akik a nyolcadik osztályt követően szeretnének ehhez a közösséghez tartozni. Ebben az osztály egyik része angol specializációs csoport, a másik fele pedig testnevelési képzésben részesül. Az emelt angol nyelvi képzésen heti öt órában tanulják a fő nyelvüket, az angolt, ami mellé második nyelvnek a német, olasz, vagy francia közül választhatnak a diákok.

Az iskola különlegessége, hogy saját uszodával rendelkezik, így órák után a tanulóknak télen sem kell kimenni a hidegbe azért, hogy következő tanítási órájukon részt vegyenek.

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu