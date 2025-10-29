1 órája
Fejet hajtottak a túlerő ellen küzdő hősök előtt
A királyteleki csata hőseire emlékeztek Nyírteleken.
Fejet hajtottak a hősök előtt Nyírteleken
Fotó: A város közösségi oldala
1944. október 27-én a Vörös Hadsereg előrenyomulása során mintegy 150 ezer magyar katona került halálos szorításba. Nyírtelek határában azonban a magyar honvédek óriási bátorsággal és önfeláldozással feltartották a túlerőt – ezen ütközet, a királyteleki csata hőseire emlékeztek Nyírteleken.
A város közösségi oldalán arról számoltak be, hogy bár a magyar katonák tisztában voltak azzal, a győzelem nem lehetséges, 11-en életüket adták a hazáért, így biztosítva a hátráló magyar csapatok biztonságos kivonulását a harcok tűzvonalából. Ezzel az emberfeletti tettükkel megakadályozták a teljes bekerítést, és nagy szolgálatot tettek hazájukért.
Mintha a föld nyelte volna el a szabolcsi férfit! Érte aggódik az egész környék, készültségben a rendőrök!
Szétrobbant a gumi 130-nál: a rémálom, ami bárkivel megtörténhet Szabolcsban is – így úszhatod meg baj nélkül
Durva jelenet a szabolcsi börtönben – rátámadt az őrre a fogvatartott