október 3., péntek

Helga névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

2 órája

Így újul meg a magyar vidék vasútja: Kisvarsány központjában új megállóhely épül (fotók)

Címkék#MÁV#infrastruktúra#Kisvarsányban#állomás

Országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyen megvalósuló program, amely a MÁV által üzemeltett hálózat jelentős részét érinti. Kisvarsányban tartott sajtótájékoztatót a MÁV.

Szon.hu
Így újul meg a magyar vidék vasútja: Kisvarsány központjában új megállóhely épül (fotók)

Hamarosan teljesen megújul Kisvarsány vasútállomása

Fotó: Wachtenheim József

Kisvarsány állomásfelújítás– Csütörtökön  Kisvarsányban tartott sajtótájékoztatót Hadnagy Attila, a MÁV pályavasúti területi igazgatója, aki ismertette az országos állomásfelújítási program részleteit. 

Országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyen megvalósuló program, amely a MÁV által üzemeltett hálózat jelentős részét érinti. A program végrehajtása mintegy 15 milliárd forintnyi értékű beruházás révén modernizálja a vasúti infrastruktúra meghatározó elemeit: a vidéki Magyarország állomásépületeit.

– A Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések célja, hogy a regionális vasúthálózat megállóhelyei és állomásai végre méltó környezetet nyújtsanak az utasoknak és a vasutasoknak egyaránt. Kisvarsány központjában új megállóhely épül, akadálymentes peronnal, modern utasbeállóval, kerékpártárolóval, hulladékgyűjtőkkel és jegykiadó automata előkészítéssel. Aranyosapátiban pedig új, hűtött-fűtött regionális típusépület, zárt utasváró, parkoló és kerékpártároló létesül –számolt be közösségi oldalán a fejlesztésről dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. Majd megköszönte Tiba Péter (Kisvarsány polgármestere), Kazsuk Csaba (Aranyosapáti polgármestere), valamint a 113-as vasútvonal mentén fekvő települések Nagyvarsány ( Kiss Zoltán) és Gyüre ( Kiss Zoltán) polgármestereinek, hogy jelen voltak az eseményen, s hozzáfűzte: együttműködéssel a helyi közösségek igényei is beépülnek a fejlesztésekbe.
–  Ahogy Baracsi Endre, vármegyei alelnök is kiemelte: a baloldal korábbi vonalbezárásaival szemben ma a kistelepülések vasúti infrastruktúrájának fejlesztését támogatjuk – idézte. 

A munkálatok október végén indulnak hamarosan korszerű, biztonságos és utasbarát környezet fogadja majd a vidéki utazókat is! 

Nézzék meg az eseményről készült fotógalériánkat. 

Vasúti megálló építése Kisvarsányban

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu