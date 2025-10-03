Így újul meg a magyar vidék vasútja: Kisvarsány központjában új megállóhely épül (fotók)

Kisvarsány állomásfelújítás– Csütörtökön Kisvarsányban tartott sajtótájékoztatót Hadnagy Attila, a MÁV pályavasúti területi igazgatója, aki ismertette az országos állomásfelújítási program részleteit.

Országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyen megvalósuló program, amely a MÁV által üzemeltett hálózat jelentős részét érinti. A program végrehajtása mintegy 15 milliárd forintnyi értékű beruházás révén modernizálja a vasúti infrastruktúra meghatározó elemeit: a vidéki Magyarország állomásépületeit.

– A Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések célja, hogy a regionális vasúthálózat megállóhelyei és állomásai végre méltó környezetet nyújtsanak az utasoknak és a vasutasoknak egyaránt. Kisvarsány központjában új megállóhely épül, akadálymentes peronnal, modern utasbeállóval, kerékpártárolóval, hulladékgyűjtőkkel és jegykiadó automata előkészítéssel. Aranyosapátiban pedig új, hűtött-fűtött regionális típusépület, zárt utasváró, parkoló és kerékpártároló létesül –számolt be közösségi oldalán a fejlesztésről dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. Majd megköszönte Tiba Péter (Kisvarsány polgármestere), Kazsuk Csaba (Aranyosapáti polgármestere), valamint a 113-as vasútvonal mentén fekvő települések Nagyvarsány ( Kiss Zoltán) és Gyüre ( Kiss Zoltán) polgármestereinek, hogy jelen voltak az eseményen, s hozzáfűzte: együttműködéssel a helyi közösségek igényei is beépülnek a fejlesztésekbe.

– Ahogy Baracsi Endre, vármegyei alelnök is kiemelte: a baloldal korábbi vonalbezárásaival szemben ma a kistelepülések vasúti infrastruktúrájának fejlesztését támogatjuk – idézte.

A munkálatok október végén indulnak hamarosan korszerű, biztonságos és utasbarát környezet fogadja majd a vidéki utazókat is!

Nézzék meg az eseményről készült fotógalériánkat.