Télen klímázni? Csak így érdemes vele fűteni, különben rámegy a gatyád
Télen fűt, nyáron hűt? Nem minden klímaberendezés alkalmas a téli fűtésre.
A téli hideg közeledtével egyre többen agyalnak azon, hogy csökkentsék a fűtési költségeiket. Sokan a hagyományos gázfűtésre esküsznek, de egyre többen használják a klímaberendezést fűtésre. A portálunk által megkérdezett szakember szerint érdemes lehet klímával fűteni a lakást, de nem árt néhány dologgal tisztában lenni.
Klímaberendezések: tényleg csak kiegészítő fűtésre használják?
Egy biztos, a klímával fűtés elsősorban azoknak ajánlott, akik elfogadják, hogy a beltéri egység bizonyos légáramlással működik, ezáltal zajosabb lehet a központi fűtésnél. Ezzel szemben egy ilyen fűtési rendszer kiépítése hosszú távon kifizetődőbb lehet.
Chrenkó Mihály nyíregyházi klímaszerelő ügyfélkörében az emberek inkább kiegészítő fűtésre használják a klímát, viszont az a véleménye, megéri klímával fűteni, akár az egész házat is, amennyiben ez hosszú távú célunk és beköttetjük a H-tarifát.
Ez azt jelenti, hogy az OPUS TITÁSZ hoz egy külön villanyórát, és október 15-től április 15-ig 23 forintot fizetünk 1 kilowatt áramért, ami egyéb esetben 38 forint kilowattonként.
Ebben a formában gazdaságos lehet a klímával fűtés
– mondta a nyíregyházi szakember.
Chrenkó Mihály szerint egy nagyobb házban, kiegészítőleg is lehet fűteni a klímával, ha nem „férünk bele” a gázszámla keretbe.
A klímaszerelő olyanról is hallott, hogy valaki az enyhébb hónapokban fűt a klímával, a hidegebb, téli hónapokban pedig gázzal.
A szakember megjegyezte, kisebb és nagyobb lakásnál is érdemes lehet klímaberendezéssel fűteni, viszont ebben az esetben célszerű minden helyiségbe telepíteni egy-egy berendezést, csakúgy, mint a radiátorok setében.
Gyakran hallom, hogy elég egy klímaberendezés, mert az úgyis befúj a másik helyiségbe is. Ez hűtés esetében rendben van, mert a hideg lent közlekedik, a meleg levegő azonban fent, éppen ezért az ajtó fölötti részeknél megreked, így minimális meleg fog átáramlani a másik helyiségbe.
Chrenkó Mihály elmondta, manapság gyártott klímák mindegyike tud fűteni, de nem feltétlenül alkalmas rá minden típus. Sokan megrendelik a klímájukat online, meg behozzák Romániából, mert ott jó árban adják.
Aztán mikor beszerelik a berendezést és elmegy a klímás, akkor szembesülnek vele, hogy az csak kiegészítő fűtésre alkalmas. Sok berendezés nulla fok alatti kinti hőmérsékletnél nem is alkalmasak fűtésre, csak tavasszal és ősszel, mert nincs bennük karterfűtés (ami a kompresszort tartja melegen), csepptálcafűtés, vagy kicsi a beltéri egységük (legalább 88 centiméteres szélességűnek kellene, hogy legyen), a kültéri pedig könnyű (3,5 kW-os berendezés esetében minimum 30 kilogramm az elvárt).
Ha ezeknek a paramétereknek nem felelnek meg a berendezések, akkor komolyabb fűtésre nem alkalmasak
– mondta portálunknak Chrenkó Mihály.
Eloszlatják a tévhiteket
A fűtő klímák használatához az LG is adott ki közleményt, amelyben tévhiteket is igyekeznek eloszlatni.
- A közlemény szerint bár lényegében minden, ma kapható klímaberendezés alkalmas fűtésre, illetve a kedvezményes H áramtarifa igénybevételére, mégis van néhány fontos tényező, amit érdemes figyelembe venni a készülék kiválasztásakor.
- Az R410-es hűtőközegű gépek például már nem ajánlhatók az EU előírásai miatt.
Érdemes figyelni arra is, hogy a készülék minél magasabb, a szezonális fűtési energiahatékonyságot mutató SCOP értékkel rendelkezzen, minél alacsonyabb külső és belső zajkibocsátás mellett. Fontos szempont még a garanciaidő hossza és a szervizháttér is. A távoli vezérelhetőség érdekében válasszunk wifis berendezést, ebben az esetben pedig nézzünk utána annak is, hogy a kényelmes kezeléshez szükséges mobiltelefonos applikáció milyen felhasználói értékeléssel rendelkezik.
Ezzel csak növeled az energiafogyasztást
Magyarországon a fűtéstervezéshez használatos, mára elavultnak tekinthető szabványok szerinti méretezési hőmérséklet Pest vármegyében mínusz 13 Celsius fok, de a leghidegebb területeken sem alacsonyabb mínusz 15 foknál. Nem javasolt ennél a méretezési hőmérsékletnél nagyobb hidegre tervezett készüléket beszerezni, mert ezek nem fognak tudni hatékonyan üzemelni az enyhe, átmeneti időszakokban, ami így növeli az energiafogyasztást.
A klíma fűtésre hatékonyabb mint más elektromos eszközök
A korszerűtlen, de jelenleg is villamos fűtést használó épületeknél egyértelműen megéri klímás fűtésre váltani. A készülék energiahatékonysága az összes többi létező villamos fűtéshez (elektromos kazán, hősugárzó, olajradiátor, infrapanel) képest mintegy négyszer hatékonyabb fűtési módot jelent. Minden más esetben alaposan végig kell gondolni a beruházás megtérülését.
Ehhez figyelembe kell venni a villamos hálózat bővítésének költségeit, a gáz- és áramfogyasztási szokásokat és tarifákat, a készülékek árát, illetve a telepítési és adminisztrációs költségeket is. Mindemellett fontos, hogy egy ház, lakás energetikai felújítása során először a hőszigetelést kell rendbe tenni, és csak ez után jöhet a fűtőrendszer cseréje. Lényeges az ingatlan belső elrendezése is.
A klíma gyorsan felfűti a szoba levegőjét, így bekapcsolás után egészen hamar, a vizes rendszerekhez (padlófűtés, radiátor) képest sokkal gyorsabban növeli a levegő hőmérsékletét. Enyhébb időben ugyanakkor, temperáló, alacsonyabb hőfokú fűtésre használni nem feltétlen kifizetődő, mert ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy nem inverteres üzemmódban működik, hanem ki-bekapcsolással, ami viszont energiapazarló. A hagyományos fűtési módokkal ellentétben ugyanezért nem ajánlott alacsony hőfokra állítva üzemeltetni akkor, ha épp nem vagyunk otthon. A szűrők és a beltéri ventilátorcsapágyának élettartama miatt is érdemes csak akkor járatni ezeket a készülékeket, ha valóban fűteni kell.
A közlemény szerint az, hogy a klíma szárítja a levegőt, kizárólag a hűtési és a szárítási üzemmódra igaz. Fűtéskor csak a relatív páratartalmat csökkenti, az abszolút nedvességtartalmat nem. Mivel egy klímaberendezés nem fúj be friss levegőt a környezetből, szükség van a rendszeres, rövid, intenzív szellőztetésre, mégpedig a fűtési üzem előtt.
