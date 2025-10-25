Télen klímázni? Csak így érdemes vele fűteni, különben rámegy a gatyád

A téli hideg közeledtével egyre többen agyalnak azon, hogy csökkentsék a fűtési költségeiket. Sokan a hagyományos gázfűtésre esküsznek, de egyre többen használják a klímaberendezést fűtésre. A portálunk által megkérdezett szakember szerint érdemes lehet klímával fűteni a lakást, de nem árt néhány dologgal tisztában lenni.

Egyes klímaberendezések alkalmasak akár egy teljes lakás vagy egy családi ház befűtésére Illusztráció: MW-Archív

Klímaberendezések: tényleg csak kiegészítő fűtésre használják?

Egy biztos, a klímával fűtés elsősorban azoknak ajánlott, akik elfogadják, hogy a beltéri egység bizonyos légáramlással működik, ezáltal zajosabb lehet a központi fűtésnél. Ezzel szemben egy ilyen fűtési rendszer kiépítése hosszú távon kifizetődőbb lehet.

Chrenkó Mihály nyíregyházi klímaszerelő ügyfélkörében az emberek inkább kiegészítő fűtésre használják a klímát, viszont az a véleménye, megéri klímával fűteni, akár az egész házat is, amennyiben ez hosszú távú célunk és beköttetjük a H-tarifát.

Ez azt jelenti, hogy az OPUS TITÁSZ hoz egy külön villanyórát, és október 15-től április 15-ig 23 forintot fizetünk 1 kilowatt áramért, ami egyéb esetben 38 forint kilowattonként.

Ebben a formában gazdaságos lehet a klímával fűtés

– mondta a nyíregyházi szakember.

Chrenkó Mihály szerint egy nagyobb házban, kiegészítőleg is lehet fűteni a klímával, ha nem „férünk bele” a gázszámla keretbe.

A klímaszerelő olyanról is hallott, hogy valaki az enyhébb hónapokban fűt a klímával, a hidegebb, téli hónapokban pedig gázzal.

A szakember megjegyezte, kisebb és nagyobb lakásnál is érdemes lehet klímaberendezéssel fűteni, viszont ebben az esetben célszerű minden helyiségbe telepíteni egy-egy berendezést, csakúgy, mint a radiátorok setében.

Gyakran hallom, hogy elég egy klímaberendezés, mert az úgyis befúj a másik helyiségbe is. Ez hűtés esetében rendben van, mert a hideg lent közlekedik, a meleg levegő azonban fent, éppen ezért az ajtó fölötti részeknél megreked, így minimális meleg fog átáramlani a másik helyiségbe.

Chrenkó Mihály elmondta, manapság gyártott klímák mindegyike tud fűteni, de nem feltétlenül alkalmas rá minden típus. Sokan megrendelik a klímájukat online, meg behozzák Romániából, mert ott jó árban adják.

Aztán mikor beszerelik a berendezést és elmegy a klímás, akkor szembesülnek vele, hogy az csak kiegészítő fűtésre alkalmas. Sok berendezés nulla fok alatti kinti hőmérsékletnél nem is alkalmasak fűtésre, csak tavasszal és ősszel, mert nincs bennük karterfűtés (ami a kompresszort tartja melegen), csepptálcafűtés, vagy kicsi a beltéri egységük (legalább 88 centiméteres szélességűnek kellene, hogy legyen), a kültéri pedig könnyű (3,5 kW-os berendezés esetében minimum 30 kilogramm az elvárt).

Ha ezeknek a paramétereknek nem felelnek meg a berendezések, akkor komolyabb fűtésre nem alkalmasak

– mondta portálunknak Chrenkó Mihály.