október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem csak hűt, fűt is

1 órája

Télen klímázni? Csak így érdemes vele fűteni, különben rámegy a gatyád

Címkék#Chrenkó Mihály#hőmérséklet#klíma

Télen fűt, nyáron hűt? Nem minden klímaberendezés alkalmas a téli fűtésre.

Tarnavölgyi Gergely

A téli hideg közeledtével egyre többen agyalnak azon, hogy csökkentsék a fűtési költségeiket. Sokan a hagyományos gázfűtésre esküsznek, de egyre többen használják a klímaberendezést fűtésre. A portálunk által megkérdezett szakember szerint érdemes lehet klímával fűteni a lakást, de nem árt néhány dologgal tisztában lenni.

klímaberendezés
Egyes klímaberendezések alkalmasak akár egy teljes lakás vagy egy családi ház befűtésére Illusztráció: MW-Archív

Klímaberendezések: tényleg csak kiegészítő fűtésre használják?

Egy biztos, a klímával fűtés elsősorban azoknak ajánlott, akik elfogadják, hogy a beltéri egység bizonyos légáramlással működik, ezáltal zajosabb lehet a központi fűtésnél. Ezzel szemben egy ilyen fűtési rendszer kiépítése hosszú távon kifizetődőbb lehet.

Chrenkó Mihály nyíregyházi klímaszerelő ügyfélkörében az emberek inkább kiegészítő fűtésre használják a klímát, viszont az a véleménye, megéri klímával fűteni, akár az egész házat is, amennyiben ez hosszú távú célunk és beköttetjük a H-tarifát.

Ez azt jelenti, hogy az OPUS TITÁSZ hoz egy külön villanyórát, és október 15-től április 15-ig 23 forintot fizetünk 1 kilowatt áramért, ami egyéb esetben 38 forint kilowattonként.

Ebben a formában gazdaságos lehet a klímával fűtés 

– mondta a nyíregyházi szakember.

Chrenkó Mihály szerint egy nagyobb házban, kiegészítőleg is lehet fűteni a klímával, ha nem „férünk bele” a gázszámla keretbe.

A klímaszerelő olyanról is hallott, hogy valaki az enyhébb hónapokban fűt a klímával, a hidegebb, téli hónapokban pedig gázzal. 

A szakember megjegyezte, kisebb és nagyobb lakásnál is érdemes lehet klímaberendezéssel fűteni, viszont ebben az esetben célszerű minden helyiségbe telepíteni egy-egy berendezést, csakúgy, mint a radiátorok setében.

Gyakran hallom, hogy elég egy klímaberendezés, mert az úgyis befúj a másik helyiségbe is. Ez hűtés esetében rendben van, mert a hideg lent közlekedik, a meleg levegő azonban fent, éppen ezért az ajtó fölötti részeknél megreked, így minimális meleg fog átáramlani a másik helyiségbe.

Chrenkó Mihály elmondta, manapság gyártott klímák mindegyike tud fűteni, de nem feltétlenül alkalmas rá minden típus. Sokan megrendelik a klímájukat online, meg behozzák Romániából, mert ott jó árban adják.

Aztán mikor beszerelik a berendezést és elmegy a klímás, akkor szembesülnek vele, hogy az csak kiegészítő fűtésre alkalmas. Sok berendezés nulla fok alatti kinti hőmérsékletnél nem is alkalmasak fűtésre, csak tavasszal és ősszel, mert nincs bennük karterfűtés (ami a kompresszort tartja melegen), csepptálcafűtés, vagy kicsi a beltéri egységük (legalább 88 centiméteres szélességűnek kellene, hogy legyen), a kültéri pedig könnyű (3,5 kW-os berendezés esetében minimum 30 kilogramm az elvárt). 

Ha ezeknek a paramétereknek nem felelnek meg a berendezések, akkor komolyabb fűtésre nem alkalmasak

– mondta portálunknak Chrenkó Mihály.

Eloszlatják a tévhiteket

A fűtő klímák használatához az LG is adott ki közleményt, amelyben tévhiteket is igyekeznek eloszlatni. 

  • A közlemény szerint bár lényegében minden, ma kapható klímaberendezés alkalmas fűtésre, illetve a kedvezményes H áramtarifa igénybevételére, mégis van néhány fontos tényező, amit érdemes figyelembe venni a készülék kiválasztásakor. 
  • Az R410-es hűtőközegű gépek például már nem ajánlhatók az EU előírásai miatt. 

Érdemes figyelni arra is, hogy a készülék minél magasabb, a szezonális fűtési energiahatékonyságot mutató SCOP értékkel rendelkezzen, minél alacsonyabb külső és belső zajkibocsátás mellett. Fontos szempont még a garanciaidő hossza és a szervizháttér is. A távoli vezérelhetőség érdekében válasszunk wifis berendezést, ebben az esetben pedig nézzünk utána annak is, hogy a kényelmes kezeléshez szükséges mobiltelefonos applikáció milyen felhasználói értékeléssel rendelkezik.

Ezzel csak növeled az energiafogyasztást

Magyarországon a fűtéstervezéshez használatos, mára elavultnak tekinthető szabványok szerinti méretezési hőmérséklet Pest vármegyében mínusz 13 Celsius fok, de a leghidegebb területeken sem alacsonyabb mínusz 15 foknál. Nem javasolt ennél a méretezési hőmérsékletnél nagyobb hidegre tervezett készüléket beszerezni, mert ezek nem fognak tudni hatékonyan üzemelni az enyhe, átmeneti időszakokban, ami így növeli az energiafogyasztást.

A klíma fűtésre hatékonyabb mint más elektromos eszközök

A korszerűtlen, de jelenleg is villamos fűtést használó épületeknél egyértelműen megéri klímás fűtésre váltani. A készülék energiahatékonysága az összes többi létező villamos fűtéshez (elektromos kazán, hősugárzó, olajradiátor, infrapanel) képest mintegy négyszer hatékonyabb fűtési módot jelent. Minden más esetben alaposan végig kell gondolni a beruházás megtérülését. 

Ehhez figyelembe kell venni a villamos hálózat bővítésének költségeit, a gáz- és áramfogyasztási szokásokat és tarifákat, a készülékek árát, illetve a telepítési és adminisztrációs költségeket is. Mindemellett fontos, hogy egy ház, lakás energetikai felújítása során először a hőszigetelést kell rendbe tenni, és csak ez után jöhet a fűtőrendszer cseréje. Lényeges az ingatlan belső elrendezése is.

A klíma gyorsan felfűti a szoba levegőjét, így bekapcsolás után egészen hamar, a vizes rendszerekhez (padlófűtés, radiátor) képest sokkal gyorsabban növeli a levegő hőmérsékletét. Enyhébb időben ugyanakkor, temperáló, alacsonyabb hőfokú fűtésre használni nem feltétlen kifizetődő, mert ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy nem inverteres üzemmódban működik, hanem ki-bekapcsolással, ami viszont energiapazarló. A hagyományos fűtési módokkal ellentétben ugyanezért nem ajánlott alacsony hőfokra állítva üzemeltetni akkor, ha épp nem vagyunk otthon. A szűrők és a beltéri ventilátorcsapágyának élettartama miatt is érdemes csak akkor járatni ezeket a készülékeket, ha valóban fűteni kell.

A közlemény szerint az, hogy a klíma szárítja a levegőt, kizárólag a hűtési és a szárítási üzemmódra igaz. Fűtéskor csak a relatív páratartalmat csökkenti, az abszolút nedvességtartalmat nem. Mivel egy klímaberendezés nem fúj be friss levegőt a környezetből, szükség van a rendszeres, rövid, intenzív szellőztetésre, mégpedig a fűtési üzem előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu