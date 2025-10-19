október 19., vasárnap

Sokak számára marad majd emlékezetes október 20-a! Nyíregyházára érkezik a világ egyik leghíresebb járműve, a Knight Rider-autó!

Életre kel a kedvenc sorozatunk! Olyan autó érkezik Nyíregyházára, amilyet élőben még nem sokan láttak!

A különleges járművet hétfőn láthatjuk Nyíregyházán

Fotó: KM-archív

Az autórajongóknak biztosan felcsillan a szeme a hír hallatán: egy Pontiac Firebird Trans Am érkezik hétfőn Nyíregyházára. De ha eláruljuk, hogy miről híres ez a márka, rengetegen örülhetnek. Ez ugyanis a híres Knight Rider-autó! Valószínűleg most mindenkinek beugrik a sorozat, amelyben David Hasselhoff minden epizódban megmentette a világot beszélő autója, K.I.T.T. segítségével. Nos, az autót október 20-án, hétfőn a szabolcsi megyeszékhelyen mindenki megcsodálhatja. 

A Sütiszalon előtt áll majd a Knight Rider-autó
A Sütiszalon előtt áll majd a Knight Rider-autó
Fotó:  Magyarországi Knight Rider rajongói klub Facebook-oldala

A Knight Rider-autó Nyíregyházára érkezik

A Knight Rider egy népszerű, 90 epizódból álló amerikai sorozat volt, amely 1982-1986 között között futott. Főszereplője a Michael Knightot alakító David Hasselhoff, illetve annak mesterséges intelligenciával és számos más különleges képességgel felvértezett autója, KITT. Hasselhoff magyar hangja Forgács Péter volt, az autó Versányi László hangján szólalt meg magyarul. 

Az eredeti autó egy  Trans Am 2000 volt, melybe egy mesterséges intelligenciájú számítógépet építettek be. Amikor azonban Karr veszélyesnek bizonyult, a tulajdonosa egy biztonságosabb változat kidolgozásába kezdett. Ez lett K.I.T.T., valamint a neki testet adó a Knight Kétezres jármű. Utóbbi egy módosított 1982-es Pontiac Trans Am – olvasható a wikipédián. 

A Magyarországi Knight Rider rajongói klub a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, mely szerint hétfőn 14 órakor a Knight Rider-autó Nyíregyházán várja az érdeklődőket: a híres jármű a Sütiszalon elé érkezik. A rajongóknak tehát nincs más dolguk, mint a Dózsa György utcai cukrászda előtt megcsodálni a híres autót.  

 

