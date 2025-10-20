1 órája
A Knight Rider csodaautója egy nyíregyházi cukrászda előtt parkolt (fotók, videók)
A sorozat cirka 40 éves, de még ma is óriási rajongótábora van. A Knight Rider ikonikus autóját Nyíregyházán is megcsodálhatta a közönség.
Nem akármilyen látvány, amikor K.I.T.T. begördül a parkoló kapuján
Fotó: Bozsó Katalin
Szinte nincs olyan ember, aki ne hallott volna a Knight Rider című amerikai filmsorozatról, ami szinte az egész TV-képernyőit meghódította. Az 1980-as években futó sorozat a főszerepben David Hasselhoffal hazánkba némi csúszással érkezett, de ahogy más államokban, úgy nálunk emberek ezreit kerítette a bűvkörébe. Eltelt négy évtized, és a Knight Rider, no meg a sorozat ikonikus autója, K.I.T.T. népszerűsége azóta sem csökken, sőt! A kereskedelmi televíziók újra és újra műsora tűzik, így a legfiatalabb generáció is megcsodálhatja az éjfekete Pontiacot, amint a fizika törvényeit meghazudtolva ugrat át lehetetlennél lehetetlenebb akadályokat. Ugyanakkor nem csupán a képernyők előtt lehet szemügyre venni a gyönyörű sportkupét: a nyíregyházi rajongók hétfőn, a Sütiszalon Cukrászda parkolójában akár bele is süppedhettek az autó vajszínű plüssfoteleibe, no, meg válthattak néhány szót a magyar K.I.T.T. tulajdonosával Kállai Ambrussal. Hogyan született meg a filmes legenda magyar rokona? – erről maga az alkotó beszélt szerkesztőségünknek, aki azt is elárulta, mi kell egy ilyen pontos másolat megépítéséhez. Öveket becsatolni, benzingőzös nosztalgia következik!
Apa-fiú program volt a délutáni Knight Rider
A magyar K.I.T.T. megszületése 14 éve kezdődött, maga az építés hozzávetőleg 6 évig tartott.
– Mindig is imádtam az autókat, az amerikai járgányokat különösen, így jött a gondolat: kellene egy amerikai sportautó, méghozzá olyan, ami nem jön velem szembe az úton. Ezért választottam a Pontiac Trans Amet, majd ennél is tovább szűkült a kör. Közel másfél évtizede adták a sorozatot, amit nagyon megszeretett az akkor 10 éves fiam.
Igazi apa-fiú program volt, hogy a munkából hazatérve leültem vele, és az a cirka egy óra csak miénk – na, meg a sorozaté – volt. A fiam tette fel egyszer a kérdést, hogy milyen autó van a sorozatban, és innen már elindult a lavina
– mesélt a kezdetekről Kállai Ambrus. K.I.T.T. megszületése azonban korántsem volt zökkenőmentes. Több autót is megnéztek az országban, ezek közül rengeteg menthetetlen volt. Később sikerült ráakadni egy piros Trans Amre Szeged mellett, ami szintén nem volt a legjobb formában, de a megfelelő törődéssel újjászülethetett.
– A motorral akadtak gondok, de szerencsére minden szükséges alkatrészt sikerült beszerezni az USA-ból – meglepő, de nem is drágán. A műszaki tartalom után jött az átalakítás, folyamatosan gyűjtöttük az infókat. Persze, mindent nem lehet teljesen lemásolni, és az autó használhatósága, kényelme miatt is kötöttem néhány kompromisszumot, de csak a legfanatikusabb rajongók vennék észre a különbséget – tudtuk meg a tulajdonostól.
Olyan filmes részlet is akad, amit a hatóságok miatt kellett mellőzni. Sokaknak nagyon tetszik az eredeti Pontiacétól eltérő hátsó lámpa, ami különálló világítótestek helyett egy összefüggő fekete plexi alatt rejtőznek. Nos, ez még az USA-ban is illegális, és valószínűleg a rend éber őrei itthon is felhúznák rá a szemöldöküket, így maradt a gyári megoldás.
Ami biztos: az autónak és a sorozatnak óriási rajongótábora van idehaza, Kállai Ambrus elmondása szerint akárhová érkezik, mindenhol tömeg fogadja.
Mindenhol tömeg fogadja a magyar K.I.T.T.-et
– Rendszeresen hívnak autós találkozókra, rendezvényekre, ahová immár a fiammal együtt megyünk. Sikerült őt is megfertőznöm ezzel szenvedéllyel, s ma már ő is belefogott az autóépítésbe. Talán ez nem meglepő, gyakorlatilag ebben nőtt föl – tette hozzá.
Biztosan sokan felteszik a kérdést: mi kell egy ilyen autó megépítéséhez? – Idő, némi pénz, no, meg egy türelmes feleség – mondta nevetve Kállai Ambrus, aki szerint talán soha nem érkezik el az a pont, amikor késznek nyilvánítható egy ilyen autó, ráadásul akit megfertőzött ez a vibe, abban mindig ott motoszkál a kisördög, hogy valami újat építsen.
A Kniht Rider-autó NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
– A Knight Ridernek létezik egy kevésbé ismert, 2008-as verziója, ha úgy tetszik folytatása is. Az új sorozat mindössze két évadot élt meg, benne egy szintén különleges beszélő autóval, egy Ford Mustanggal. Sokat gondolok rá, hogy azt az autót is jó lenne megépíteni, de annak a népszerűsége eltörpül az eredeti K.I.T.T. mellett. Aki lemaradt az autó nyíregyházi látogatásáról, az alábbi videókban megnézheti a legendás sportkupét:
