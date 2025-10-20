A Knight Rider csodaautója egy nyíregyházi cukrászda előtt parkolt (fotók, videók)

Szinte nincs olyan ember, aki ne hallott volna a Knight Rider című amerikai filmsorozatról, ami szinte az egész TV-képernyőit meghódította. Az 1980-as években futó sorozat a főszerepben David Hasselhoffal hazánkba némi csúszással érkezett, de ahogy más államokban, úgy nálunk emberek ezreit kerítette a bűvkörébe. Eltelt négy évtized, és a Knight Rider, no meg a sorozat ikonikus autója, K.I.T.T. népszerűsége azóta sem csökken, sőt! A kereskedelmi televíziók újra és újra műsora tűzik, így a legfiatalabb generáció is megcsodálhatja az éjfekete Pontiacot, amint a fizika törvényeit meghazudtolva ugrat át lehetetlennél lehetetlenebb akadályokat. Ugyanakkor nem csupán a képernyők előtt lehet szemügyre venni a gyönyörű sportkupét: a nyíregyházi rajongók hétfőn, a Sütiszalon Cukrászda parkolójában akár bele is süppedhettek az autó vajszínű plüssfoteleibe, no, meg válthattak néhány szót a magyar K.I.T.T. tulajdonosával Kállai Ambrussal. Hogyan született meg a filmes legenda magyar rokona? – erről maga az alkotó beszélt szerkesztőségünknek, aki azt is elárulta, mi kell egy ilyen pontos másolat megépítéséhez. Öveket becsatolni, benzingőzös nosztalgia következik!

Knight Rider élőben: pompásan ügyelt a részletekre a magyar K.I.T.T megalkotója

Fotó: Bozsó Katalin

Apa-fiú program volt a délutáni Knight Rider

A magyar K.I.T.T. megszületése 14 éve kezdődött, maga az építés hozzávetőleg 6 évig tartott.

– Mindig is imádtam az autókat, az amerikai járgányokat különösen, így jött a gondolat: kellene egy amerikai sportautó, méghozzá olyan, ami nem jön velem szembe az úton. Ezért választottam a Pontiac Trans Amet, majd ennél is tovább szűkült a kör. Közel másfél évtizede adták a sorozatot, amit nagyon megszeretett az akkor 10 éves fiam.

Igazi apa-fiú program volt, hogy a munkából hazatérve leültem vele, és az a cirka egy óra csak miénk – na, meg a sorozaté – volt. A fiam tette fel egyszer a kérdést, hogy milyen autó van a sorozatban, és innen már elindult a lavina

– mesélt a kezdetekről Kállai Ambrus. K.I.T.T. megszületése azonban korántsem volt zökkenőmentes. Több autót is megnéztek az országban, ezek közül rengeteg menthetetlen volt. Később sikerült ráakadni egy piros Trans Amre Szeged mellett, ami szintén nem volt a legjobb formában, de a megfelelő törődéssel újjászülethetett.