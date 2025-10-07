Autósok, figyelem! Durva köd lepte el a szabolcsi útszakaszt

Hatalmas köd Szabolcsban. Itt az ősz, egyre rövidülnek a nappalok, és fel kell készülni, hogy az időjárási körülmények is egyre többször nehezíthetik meg az autósok dolgát.

Hatalmas köd Szabolcsban. Rossz látási viszonyokra ébredtünk, óvatosan az utakon!

Forrás: Sz. S. / Szabolcs Trafi/ Útinfó

Brutális köddel indult a reggel Szabolcsban. A Szabolcs Trafi/Útinfó csoportban posztoltak is a rossz látási viszonyokról.

Újfehértó - Nagykálló - Kállósemjén - Nyírcsászári - Mátészalka tengelyen térdig is érő köd van...

- jegyezték meg a bejegyzésben.

