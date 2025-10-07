1 órája
Autósok, figyelem! Durva köd lepte el a szabolcsi útszakaszt
Rosszak a látási viszonyok. Kedd reggel hatalmas köd nehezít az autósok dolgát.
Hatalmas köd Szabolcsban. Itt az ősz, egyre rövidülnek a nappalok, és fel kell készülni, hogy az időjárási körülmények is egyre többször nehezíthetik meg az autósok dolgát.
Brutális köddel indult a reggel Szabolcsban. A Szabolcs Trafi/Útinfó csoportban posztoltak is a rossz látási viszonyokról.
Újfehértó - Nagykálló - Kállósemjén - Nyírcsászári - Mátészalka tengelyen térdig is érő köd van...
- jegyezték meg a bejegyzésben.
Az őszi autóvezetés nagyobb odafigyelést igényel, de egy kis felkészüléssel biztonságosan közlekedhetünk. Erről itt olvashat:
Így mozogd ki az őszi utak csapdáit – hasznos tanácsokkal segít a szabolcsi ralis
Ilyen körülmények között fokozott figyelemmel kell vezetni! Érdemes betartani a rendőrség tanácsait, íme néhány:
- A legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon óvakodjunk az eltúlzott sebességtől. A megengedett sebességhatárt soha ne lépjük túl, gyakran még a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet (utóbbit nevezzük relatív gyorshajtásnak).
- A lassúbb haladás mellett legfontosabb a követési távolság növelése.
- Köd esetén tartózkodjunk az előzéstől!
- Köd esetén használjunk ködfényszórót! Ha járművünk ezzel nem rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági fényszóró használata kifejezetten kerülendő, hiszen az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez! A láthatóságunk érdekében a gépjármű valamennyi fényszóróját és irányjelzőjét tartsuk tisztán, de ügyeljünk a szélvédő tisztaságára is. A belső pára megakadályozása érdekében kapcsoljuk be a légkondicionáló készüléket, a levegő áramlásának irányát a szélvédő felé terelve! A hátsó szélvédő páramentesítésére is figyeljünk!
További tanácsok a rendőrség oldalán.
