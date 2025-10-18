1 órája
Amikor két kórus egy szívvel énekel – felejthetetlen est a Városmajori Művelődési Házban (fotókkal, videókkal)
A zene összeköt! Közös koncert Nyíregyházán, meghitt hangulatban.
Közös koncert Nyíregyházán: Tokaj város vegyeskara és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara közös koncerten szórakoztatta a nyíregyházi Városmajori Művelődési Házban a közönséget péntek délután.
Közös koncert Nyíregyházán: két város, egy szív
Meghitt hangulatú, vidám eseményen a publikumot Malamidesz Szilvia, a művelődési ház szakmai vezetője, valamint dr. Bihari Albertné, az egyesület alapító titkára köszöntötte. Ezt követően a dallamok szárnyán szálltak a szüreti népdalok, a bordalok, a romantikus és modern kórusművek, musicalek és népszerű slágerek - három dal erejéig a két kórus közös előadásában.
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Énekkarának vidám őszi koncertjeFotók: Bozsó Katalin
