Amikor két kórus egy szívvel énekel – felejthetetlen est a Városmajori Művelődési Házban (fotókkal, videókkal)

Közös koncert Nyíregyházán: Tokaj város vegyeskara és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara közös koncerten szórakoztatta a nyíregyházi Városmajori Művelődési Házban a közönséget péntek délután.

Közös koncert Nyíregyházán: Városmajori Művelődési Házban szórakoztatták a közönséget

Fotók: Bozsó Katalin

Közös koncert Nyíregyházán: két város, egy szív

Meghitt hangulatú, vidám eseményen a publikumot Malamidesz Szilvia, a művelődési ház szakmai vezetője, valamint dr. Bihari Albertné, az egyesület alapító titkára köszöntötte. Ezt követően a dallamok szárnyán szálltak a szüreti népdalok, a bordalok, a romantikus és modern kórusművek, musicalek és népszerű slágerek - három dal erejéig a két kórus közös előadásában.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!