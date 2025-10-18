október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

30 perce

Amikor két kórus egy szívvel énekel – felejthetetlen est a Városmajori Művelődési Házban (fotókkal, videókkal)

Címkék#Nyíregyháza#kórus#Városmajori Művelődési Ház#koncert

A zene összeköt! Közös koncert Nyíregyházán, meghitt hangulatban.

Szon.hu

Közös koncert Nyíregyházán: Tokaj város vegyeskara és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara közös koncerten szórakoztatta a nyíregyházi Városmajori Művelődési Házban a közönséget péntek délután. 

Közös koncert Nyíregyházán: Városmajori Művelődési Házban szórakoztatták a közönséget
Közös koncert Nyíregyházán: Városmajori Művelődési Házban szórakoztatták a közönséget
Fotók: Bozsó Katalin

Közös koncert Nyíregyházán: két város, egy szív

Meghitt hangulatú, vidám eseményen a publikumot Malamidesz Szilvia, a művelődési ház szakmai vezetője, valamint dr. Bihari Albertné, az egyesület alapító titkára köszöntötte. Ezt követően a dallamok szárnyán szálltak a szüreti népdalok, a bordalok, a romantikus és modern kórusművek, musicalek és népszerű slágerek - három dal erejéig a két kórus közös előadásában. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Énekkarának vidám őszi koncertje

Fotók: Bozsó Katalin

Fotók: Bozsó Katalin

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu