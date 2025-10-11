Napkelettől napnyugatig az Országos Könyvtári Napokon

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban szerdán mutatták be Sipos László Forster–érmes műemlékfotós, az ICOMOS Nemzeti Bizottság tagja Napkeleti kalandozások-Japántól Vietnamig és az Amerikai utazások, Kanadától Tűzföldig című köteteit a könyvtár és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület közös szervezésében, a könyvtári napok keretében.

Könyvtári napok dr. Sipos Lászlóval Fotó: szon.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Könyvtári napok: nagy volt az érdeklődés

A szép számú közönséget Tomasovszki Anita könyvtárigazgató köszöntötte. A szerzővel az újonnan kiadott (második, bővített kiadásban megjelent) köteteiről, az utazási praktikákról, a műemlékekről, a műemlékfotózás rejtelmeiről, az utakhoz kapcsolódó zenei és színházi élményekről és a könyvek üzenetéről dr. Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára beszélgetett. A könyvek képeiből készített fotósorozatok kivetítve – zenei részletekkel aláfestve – peregtek le.