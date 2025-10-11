október 11., szombat

Itták a szavait most is

Napkelettől napnyugatig az Országos Könyvtári Napokon

Címkék#forster#ICOMOS Nemzeti Bizottság#Kanadától Tűzföldig

Érdekes program volt a bibliotékában. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár adott otthont dr. Bihari Albertné és dr. Sipos László beszélgetésének.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban szerdán mutatták be Sipos László Forster–érmes műemlékfotós, az ICOMOS Nemzeti Bizottság tagja Napkeleti kalandozások-Japántól Vietnamig és az Amerikai utazások, Kanadától Tűzföldig című köteteit a könyvtár és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület közös szervezésében, a könyvtári napok keretében.

könyvtári napok sipos lászló
Könyvtári napok dr. Sipos Lászlóval Fotó: szon.hu

Könyvtári napok: nagy volt az érdeklődés

A szép számú közönséget Tomasovszki Anita könyvtárigazgató köszöntötte. A szerzővel az újonnan kiadott (második, bővített kiadásban megjelent) köteteiről, az utazási praktikákról, a műemlékekről, a műemlékfotózás rejtelmeiről, az utakhoz kapcsolódó zenei és színházi élményekről és a könyvek üzenetéről dr. Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára beszélgetett. A könyvek képeiből készített fotósorozatok kivetítve – zenei részletekkel aláfestve – peregtek le. 

  

 

 

 

