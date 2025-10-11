1 órája
Még tart a könyvtári napok, a hétvége számos izgalmas programot ígér
Változatos könyvtári programokkal lehetett csatlakozni az idei országos napokhoz.
Immár 18 éve összehangolt, egységes koncepció alapján szervezik meg az Országos Könyvtári napok eseményeit, minden év októberének első hetében. Az évente változó, de egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeire és érdeklődésére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az októberi napokat. Az országos programsorozat 18 éve alatt 81.212 könyvtári program valósult meg, melyen 3.196.017 fő vett részt. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ingyenes beiratkozással, amnesztia héttel, garázsvásárral készült. Rendezvényekkel, színes programokkal még a hétvégén is várják az olvasókat.
2025. október 11. (szombat)
Egy éves lett az Énharmónia – ingyenes foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
A foglalkozást vezeti: Takács Nikoletta
Időpont: 2025. október 11. (szombat) 9.30-11.45
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem
(4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 14., tel.: 06–42/598-888, [email protected])
A „szőke város” örök értékei – Séta és időutazás
Nyíregyháza belvárosában Ilyés Gábor helytörténész vezetésével
Időpont: 2025. október 11. (szombat) 10.00
Helyszín: Nyíregyháza belvárosa, találkozás a könyvtár előtt.
