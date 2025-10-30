október 30., csütörtök

Kopjafa

Kopjafa a hivatásos vadászok emlékére

Címkék#sóstóhegyi#kopjafa#emlék#Országos Magyar Vadászkamara

A mindenszentekhez és a halottak napjához közeledve elhunyt szeretteinkre, barátainkra, ismerőseinkre emlékezünk. Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete sem feledkezik meg a már elhunyt hivatásos vadászokról, az emlékükre egy kopjafát állított október 30-án, csütörtökön a sóstóhegyi székház udvarán. 

Kopjafa a hivatásos vadászok emlékére

Fotók: Sipeki Péter

