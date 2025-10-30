Kopjafa
1 órája
Kopjafa a hivatásos vadászok emlékére
A mindenszentekhez és a halottak napjához közeledve elhunyt szeretteinkre, barátainkra, ismerőseinkre emlékezünk. Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete sem feledkezik meg a már elhunyt hivatásos vadászokról, az emlékükre egy kopjafát állított október 30-án, csütörtökön a sóstóhegyi székház udvarán.
Nézze meg fotógalériánkat!
Kopjafa a hivatásos vadászok emlékéreFotók: Sipeki Péter
