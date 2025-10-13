Ez megtörténhet? Olyat nézett végig az anya a nyíregyházi sürgősségin, hogy egy életre megjegyzi

A tegnapi nap margójára: édesanyám tegnap a sürgősségi osztályra került. Ott olyan esetnek volt szemtanúja, ami példát mutathat mindannyiunknak – írta valaki a „Nyíregyházán hallottam!” Facebook-csoportban.

Megható élmény a kórházban

– Az egyik betegtársuk, Evelin, példaértékűen viselkedett. Segített a többi betegnek – például egy idős néninek segített feltölteni a telefonját. Egy másik beteg 100 forintot kért, de senki nem adott neki. Evelin azonban – nem törődve azzal, ki az illető – 500 forintot adott neki. Pedig valószínűleg ő sem áll túl jól anyagilag, hiszen még egyetemista. Mégis önzetlenül segített. Remélem, Evelinhez eljutnak ezek a sorok. Édesanyámmal együtt sok sikert és szerencsét kívánunk neki az életben – és maradjon mindig ilyen tiszta szívű.

„Van még emberség… Gratulálok neki! Egyszer biztosan visszakapja ezt a jót ő is” – írta egy kommentelő.

„Ritka az ilyen rendes ember, vagyis hölgy! Itt a bizonyíték, hogy még mindig vannak hősök és igazán jószívű emberek!” – tette hozzá egy másik hozzászóló.