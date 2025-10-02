Erre maga sem számított a nyíregyházi kórházban?

Annyi rémtörténetet hallani az egészségügyi intézményekről, hogy az ember sokszor félve lépi át a kórház kapuját. Éppen ezért különösen értékesek azok a beszámolók, amelyek pozitív tapasztalatokat osztanak meg, hiszen gyakran kiderül: nem is kell annyira félni a vizsgálatoktól.

Kórházi tapasztalat elsőkézből!

„Szeretném megosztani a mai élményemet. A kórházban jártam ultrahangon, vérvételen és röntgenen – mindezekre egy korábbi betegségem miatt volt szükség. Jelenleg remisszióban vagyok, háromhavonta kell kontrollra visszajárnom. A beutalóimon szerepelt a kórelőzményem, amit minden szakrendelésen láttak, ahol ma megjelentem. Amikor ezt észrevették, nagyon kedvesen, pozitívan viszonyultak hozzám, jó egészséget kívántak. Szinte mindenhol sikertörténetként könyvelték el a jó eredményeimet – ez rendkívül jól esett. Hálásan köszönöm az ott dolgozóknak ezt a hozzáállást!” – mesélte a hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.

„Egy jó szó már önmagában gyógyít! Jó egészséget kívánok mindenkinek!” – tette hozzá egy másik beteg.