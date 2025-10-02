október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

2 órája

Erre maga sem számított a nyíregyházi kórházban?

Címkék#tapasztalat#vizsgálat#intézmény

Egy hölgynek vérvételre, röntgenre és ultrahang-vizsgálatra is kellett mennie – és ezt tapasztalta a kórházban!

Nagy Zoltán
Erre maga sem számított a nyíregyházi kórházban?

Egyre több a kórházi beszámoló.

Forrás: illusztráció / nyiregyhaza.hu

Annyi rémtörténetet hallani az egészségügyi intézményekről, hogy az ember sokszor félve lépi át a kórház kapuját. Éppen ezért különösen értékesek azok a beszámolók, amelyek pozitív tapasztalatokat osztanak meg, hiszen gyakran kiderül: nem is kell annyira félni a vizsgálatoktól.

Kórházi tapasztalat elsőkézből!

„Szeretném megosztani a mai élményemet. A kórházban jártam ultrahangon, vérvételen és röntgenen – mindezekre egy korábbi betegségem miatt volt szükség. Jelenleg remisszióban vagyok, háromhavonta kell kontrollra visszajárnom. A beutalóimon szerepelt a kórelőzményem, amit minden szakrendelésen láttak, ahol ma megjelentem. Amikor ezt észrevették, nagyon kedvesen, pozitívan viszonyultak hozzám, jó egészséget kívántak. Szinte mindenhol sikertörténetként könyvelték el a jó eredményeimet – ez rendkívül jól esett. Hálásan köszönöm az ott dolgozóknak ezt a hozzáállást!” – mesélte a hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.

„Egy jó szó már önmagában gyógyít! Jó egészséget kívánok mindenkinek!” – tette hozzá egy másik beteg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu