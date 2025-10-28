Lakóhelyén, kényelmesen intézheti ügyeit a lakosság Szabolcsban is

Helybe viszi az ügyintézést novemberben is a vármegyei kormányhivatal. A mobil ügyfélszolgálat – ismertebb nevén kormányablakbusz – november 6-án, csütörtökön több településre is ellátogat. Napkoron, a Polgármesteri Hivatalnál 8:30 és 11 óra között intézheti ügyeit a lakosság. Apagyon 11:30 és 13 óra között várják az ügyfeleket, szintén a Polgármesteri Hivatalnál. E napon a nyírpazonyiakhoz is házhoz megy az ügyintézés: 14 és 15:30 között a Sportpályán várja őket a mobil ügyfélszolgálat – közölte a kormányhivatal. A kormányablakbuszban többek között lehetőség nyílik a személyazonosító okmányokkal (személyigazolvány, jogosítvány, útlevél) kapcsolatos ügyintézésre, lakcímbejelentésre és DÁP-regisztrációra is.