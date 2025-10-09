44 perce
Megjelent a közelünkben a kórokozó! 3 km sugarú puffer zónát alakítottak ki!
Újabb két helyen igazolták a betegséget, előbb-utóbb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is elérheti! A szakemberek felvették a harcot a kórokozóval szemben!
Felvették a harcot a kórokozóval!
A Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó Grapevine flavescence doréet (FD). A kórokozó 22 borvidékből már 17 helyen jelen van. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat. A betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak - írta a Nébih.
Harc a kórokozóval!
A szőlő aranyszínű sárgaság jelentette kockázat miatt a Kormány intenzív felderítést rendelt el. A fokozott vizsgálat és a felelős termelői magatartás eredményeként két újabb borvidék azonosította a hatóság a betegség jelenlétét. A Balaton északi partján található Balatonfüred–Csopaki borvidéken (Balatoncsicsó, Csopak, Szentjakabfa), valamint – lakossági bejelentés alapján – az Egri borvidéken mutatták ki laboratóriumi vizsgálatok a fitoplazmát.
A területileg illetékes hatóságok, azaz a kormányhivatalok szakemberei mindkét helyszínen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket: az érintett ültetvények körül kialakították a 1 km-es sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül a tüntet mutató tőkék esetében a hatóság elrendeli azok megsemmisítést. Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további 3 km sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.
A Nébih ismételten felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezés kiemelt fontosságára. A betegség terjedésének megállítása és felszámolása csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel lehetséges. Kulcsfontosságú továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek.
További információk és a védekezéssel kapcsolatos tudnivalók elérhetők a Nébih tematikus aloldalán.
