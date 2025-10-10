2 órája
Ezekkel a szabolcsi nőkkel nagyon vigyázzon! Már a rendőrség is keresi őket!
Nem is gondolnánk, hogy milyen sokféle bűncselekményt képesek a nők elkövetni. A rendőrség listáján több vármegyei körözött nő is szerepel.
Csalás, lopás, garázdaság, rablás, okirat hamisítás, kábítószer birtoklás, testi sértés, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás. Ezek a leggyakoribb bűncselekmények, amelyeket a legtöbb szabolcsi körözött nő elkövetett.
Körözött nő Szabolcsban
A police.hu listáján több mint ezer nőt köröznek: van köztük olyan, akit több bűncselekmény miatt is keresnek, de olyan is, aki ellen több szerv is kiadott körözést. Ráadásul az egyikük a körözési toplistán is szerepel. Amikor legutóbb írtunk e témáról, Magyarország legkeresettebb bűnözői közül hárman szabolcs-szatmár-beregiek voltak.
Három szabolcsi van most a legkeresettebb bűnözők között, az egyikük nő
A körözési toplista folyamatosan változik, a TOP 50-ben most egy kisvárdai és egy csengeri férfit találunk. Sajnos a nők sem mutatnak gyakran jó példát vármegyénkben sem. Lopnak, csalnak, okiratot hamisítanak, rabolnak – legalábbis ezekkel gyanúsítják őket. Vannak köztük tinédzserek is, de az idősebb korosztályból is szép számmal kerülnek elő bűnözők. Pontosabban nem kerülnek elő, hiszen van, akit már évek óta keresnek. Jól értenek a bujkáláshoz is, így a rendőrség nem tudja felderíteni a tartózkodási helyüket.
Már volt TOP listás is a 2000-ben Fehérgyarmaton született Orgován Anita, aki ellen gyakorlatilag az ország minden táján adtak már ki elfogatóparancsot. Többek között a székesfehérvári, ózdi, szekszárdi rendőrkapitányság, a Fővárosi, a Kaposvári, a Szombathelyi, a Nyíregyházi, a Budapest-környéki Törvényszék, az Ózdi Járásbíróság is, sőt már több európai elfogatóparancs alapján is körözik csalás miatt.
Sajnos emberölés miatt is keresnek egy nőt, bár ő nem Szabolcs vármegyében született, de 2016. november 30-án, európai elfogatóparancs alapján a Nyíregyházi Járásbíróság rendelte el az 1979-ben született Spodaryk Olga Mihajlivna körözését.
Összeszedtünk néhány nevet a több mint ezer körözött nő közül, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében születtek, és akiket elfogatóparancs alapján keresnek. Érdemes velük vigyázni, és értesíteni a rendőrséget, ha látják őket.
Kiskorú veszélyeztetése miatt keresik:
- a Nyíregyházán született Csorba Mária Krisztinát
Lopás miatt körözik:
- a Nyíregyházán született Makula Martinát
- a Mátészalkán született Jóni Mónikát
- a Nyíregyházán született Balogh Barbarát
- a Kisvárdán született Sándor Beátát
- a Fehérgyarmaton született Nagy Kingát
- a Kisvárdán született Balogh Szilviát
- a Nyíregyházán született Zsigó Klementinát
- a Kisvárdán született Balogh Rózát
Közokirat-hamisítás miatt körözik:
- az Újfehértón született Kovács Máriát
Csalás miatt körözik:
- a Vásárosnaményban született Radóné Balog Csillát
- a Vásárosnaményban született Ilyés Szabolcsnét
- a Balkányban született Pintye György Jánosnét
- a Csengerben született Szilágyi Erikát
Rablás miatt körözik:
- a Kisvárdán született Nagy Józsefnét
- a Nyíregyházán született Ádám-Varga Zamfirát
Kábítószer-birtoklás miatt körözik:
- a Mátészalkán született Varga Fruzsinát
- a Kisvárdán született Nagy Mariannát
Garázdaság miatt körözik:
- a Nyíregyházán született Berki Cintia Erzsébetet
- a Fehérgyarmaton született Mocsár Natasa Margarétát
- a Nyíregyházán született Lakatos Tünde Krisztinát
Testi sértés miatt körözik:
- a Nyíregyházán született Bódi Biankát
Zaklatás miatt körözik:
- a Nyírbátorban született Farkas Anitát
Becsületsértés miatt körözik:
- a Nyíregyházán született Járdány Katalint
A rendőrség kéri a lakosságot, amennyiben valamelyiküket felismerik, vagy információval rendelkeznek a hollétéről, tegyenek bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges.
