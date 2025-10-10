Ezekkel a szabolcsi nőkkel nagyon vigyázzon! Már a rendőrség is keresi őket!

A körözési toplista folyamatosan változik, a TOP 50-ben most egy kisvárdai és egy csengeri férfit találunk. Sajnos a nők sem mutatnak gyakran jó példát vármegyénkben sem. Lopnak, csalnak, okiratot hamisítanak, rabolnak – legalábbis ezekkel gyanúsítják őket. Vannak köztük tinédzserek is, de az idősebb korosztályból is szép számmal kerülnek elő bűnözők. Pontosabban nem kerülnek elő, hiszen van, akit már évek óta keresnek. Jól értenek a bujkáláshoz is, így a rendőrség nem tudja felderíteni a tartózkodási helyüket.

A körözött nő, Orgován Anita is volt toplistás

Fotó: Police.hu

Már volt TOP listás is a 2000-ben Fehérgyarmaton született Orgován Anita, aki ellen gyakorlatilag az ország minden táján adtak már ki elfogatóparancsot. Többek között a székesfehérvári, ózdi, szekszárdi rendőrkapitányság, a Fővárosi, a Kaposvári, a Szombathelyi, a Nyíregyházi, a Budapest-környéki Törvényszék, az Ózdi Járásbíróság is, sőt már több európai elfogatóparancs alapján is körözik csalás miatt.

Sajnos emberölés miatt is keresnek egy nőt, bár ő nem Szabolcs vármegyében született, de 2016. november 30-án, európai elfogatóparancs alapján a Nyíregyházi Járásbíróság rendelte el az 1979-ben született Spodaryk Olga Mihajlivna körözését.

Emberölés miatt keresik

Fotó: Police.hu

Összeszedtünk néhány nevet a több mint ezer körözött nő közül, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében születtek, és akiket elfogatóparancs alapján keresnek. Érdemes velük vigyázni, és értesíteni a rendőrséget, ha látják őket.

Kiskorú veszélyeztetése miatt keresik:

a Nyíregyházán született Csorba Mária Krisztinát

Lopás miatt körözik:

a Nyíregyházán született Makula Martinát

a Mátészalkán született Jóni Mónikát

a Nyíregyházán született Balogh Barbarát

a Kisvárdán született Sándor Beátát

a Fehérgyarmaton született Nagy Kingát

a Kisvárdán született Balogh Szilviát

a Nyíregyházán született Zsigó Klementinát

a Kisvárdán született Balogh Rózát

Közokirat-hamisítás miatt körözik:

az Újfehértón született Kovács Máriát

Csalás miatt körözik:

a Vásárosnaményban született Radóné Balog Csillát

a Vásárosnaményban született Ilyés Szabolcsnét

a Balkányban született Pintye György Jánosnét

a Csengerben született Szilágyi Erikát

Rablás miatt körözik:

a Kisvárdán született Nagy Józsefnét

a Nyíregyházán született Ádám-Varga Zamfirát

Kábítószer-birtoklás miatt körözik:

a Mátészalkán született Varga Fruzsinát

a Kisvárdán született Nagy Mariannát

Garázdaság miatt körözik:

a Nyíregyházán született Berki Cintia Erzsébetet

a Fehérgyarmaton született Mocsár Natasa Margarétát

a Nyíregyházán született Lakatos Tünde Krisztinát

Testi sértés miatt körözik:

a Nyíregyházán született Bódi Biankát

Zaklatás miatt körözik:

a Nyírbátorban született Farkas Anitát

Becsületsértés miatt körözik:

a Nyíregyházán született Járdány Katalint