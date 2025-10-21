Tehetséges vagy? Az MCC most lehetőséget ad, hogy megmutasd!

Egyenes út a legjobb egyetemekre, mentorálás és támogató, értékalapú közösség: a Mathias Corvinus Collegium (MCC) középiskolások jelentkezését várja egyedülálló tehetséggondozó programjára. A Középiskolás Program (KP) iskola mellett végezhető, ingyenes képzési lehetőséget kínál a tehetségeknek. A programban a diákok egyéni mentorálásban részesülnek, közösségépítő eseményeken, szakmai alkalmakon vehetnek részt, valamint az ún. KP Szombatokon és klubdélutánokon. Hasznos e-learning kurzusokat végezhetnek, a legaktívabbak pedig lehetőséget kapnak tehetségük további kibontakoztatására idegennyelv oktatás, nemzetközi tanulmányutak, versenyek és táborok révén. Az MCC december 31-ig várja a legtehetségesebb magyarországi és külhoni magyar középiskolások jelentkezését a Kárpát-medence 30 városában, így Nyíregyházán is!

A FIT után jön a Középiskolás Program, mely ugyanúgy a tehetséggondozásról, közösségépítésről szól Fotó: MCC

Középiskolás Program: tehetséggondozás, közösségépítés

Az MCC célja, hogy a középiskolásokat hosszú távon kísérje tanulmányaik során, a személyes fejlődés útján. A KP munkatársai egyben mentorok is: a tudásátadás mellett a személyes példamutatás is kiemelt feladatuk. A cél – a szakmai kiválóság elősegítése mellett – olyan generációk nevelése, akik tisztában vannak felelősségükkel, ismerik és tisztelik hagyományaikat, és készen állnak arra, hogy tudásukat a közösség és a nemzet javára fordítsák.

Aki belép a Középiskolás Programba, az nemcsak saját magáért, hanem a közösségéért is felelősséget vállal azáltal, hogy megtanul tudatosan gondolkodni önmagáról, a tehetségéről, a lehetőségeiről és a jövőjéről. Ez a fajta önismeret és reflexiós készség komoly erőfeszítést kíván, hiszen a gyümölcsei csak évek múltán mutatkoznak meg. Éppen ezért 2025 őszétől minden KP-s diák személyre szabott segítséget kap mentori beszélgetések formájában és egy, az egyéni fejlődést támogató eszköz, a Tükör által. A diákok ezzel a támogatással jobban megismerhetik önmagukat, így a továbbtanulási útjukat is körültekintőbben tudják megválasztani.

A KP többféle csatlakozási lehetőséget kínál, amelyeknek kombinációját a diák maga állíthatja össze tanulmányi és önfejlesztési igényei, valamint érdeklődése alapján.

Lehetőség van a részvételre a jelenléti képzési alkalmakon (klubdélutánokon, KP Szombatokon), másrészt a diákok csatlakozhatnak az ösztöndíjprogramhoz, nemzetközi utakhoz, tanulmányi kirándulásokhoz, tehetségtáborokhoz és túrákhoz is, de mindenki számára elérhető számos e-learning-kurzus is. Ezeken az alkalmakon tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, alkalmazható tudást nyújtó, készségeket fejlesztő, kiscsoportos workshopokkal találkozhatnak a diákok.

– A Nyíregyháza belvárosában található, régi Postapalota épületében várjuk szeretettel leendő diákjainkat! A programba azok a jelenleg középiskolában tanuló diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték meg a 12. évfolyamot. Az online jelentkezési felületen önéletrajzot és motivációs levelet kell beadni, az iskolai és versenyeredmények feltöltésével. A felvételi folyamat egy írásbeliből és egy szóbeli beszélgetésből áll – tudtuk meg a nyíregyházi központ vezetőjétől, Vargáné dr. Bosnyák Ildikótól. Jelentkezni az alábbi linken lehet.

