1 órája
Sok autós nem is sejti, mi történik a motorháztető alatt. Íme a „csendes gyilkos”, ami tönkreteszi a motort
Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási normák komoly fejlesztésekre ösztönzik az autógyártókat. A közvetlen befecskendezéses motor erős és takarékos, ám drága problémákkal árnyékolja be a spórolást.
A kokszosodás sokáig rejtve marad, de később számos gondot okozhat
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Egyre modernebb, erősebb, környezetbarátabb autók készülnek – legalábbis elméletben –, és úgy tűnik, nem csupán az elektrifikáció, hanem a belső égésű motor is rejt még kiaknázatlan lehetőségeket. A nagy múltú autógyártók még mindig nem tettek le az évszázados technológiáról, ám a fejlesztések sokszor a hibalehetőségek gyarapodásával is járnak. Talán ide sorolhatjuk a közvetlen befecskendezéses motor megjelenését is, ami óriási áttörésnek számított cirka másfél évtizeddel ezelőtt – aztán jöttek a problémák, méghozzá autómárkától függetlenül. A rendszer már szinte minden 10 éves, vagy annál fiatalabb autóban megtalálható, így a költséges javítások is rengeteg autót érintenek. Hogy miért romlanak el ezek a motorok, és mi kerül olyan sokba a javításukon, arról Borsi Andrással, a nyíregyházi Borsi Autó autószerviz tulajdonosával beszélgettünk.
Ez okozza közvetlen befecskendezéses motor bosszantó hibáit
Az említett motorok leggyakoribb, legbosszantóbb és csak költségesen javítható hibája a kokszosodás. Egy motorbontás nélkül láthatatlan jelenség, ami sokáig rejtve maradhat, mielőtt problémát okozna. Mi okozza? Sajnos az a felhasználásmód, ami a térségünkben is rengeteg autóra jellemző: a városi használat, a rengeteg rövid táv, vagy ahogy sokan emlegetik: az ovi-/sulijárat.
Borsi András szerkesztőségünknek elárulta, ezek a motorok elődeikhez képest takarékosabbak, ugyanakkor erősebbek, ám a folyamatos alacsony sebességű városi használatot nem tolerálják.
– Sok ember viszont pont így közlekedik az autójával, ráadásul gyakran ezt még kiegészítik a régimódi vezetési stílussal: minél alacsonyabb fordulaton felkapcsolnak, hogy keveset fogyasszon az autó. Emiatt viszont a motor belső hőmérséklete nem éri el azt a szintet, hogy tökéletes legyen az égés, s így elégjenek a lerakódások, a koksz. Ez utóbbi folyamatosan gyűlik és gyűlik a motorban, a szelepeken, szívósorban, amíg ki nem gyullad a motorhibalámpa – ismertette a jelenség okait a szakember.
Ugyanakkor az sem biztos, hogy az autó jelzi a hibát, a tünetek hamarabb is jelentkezhetnek: lomhábbá válhat az autó, ingadozhat az alapjárat, megnőhet a fogyasztás. Ami még nagyobb gond, hogy ezek e jelenségek már igen korán, 50–100 ezres futásteljesítménynél is jelentkezhetnek – persze mindez nagyban függ az autó típusától, illetve a felhasználás módjától. A meghibásodás egy dolog, talán ennél is bosszantóbba javítás nehézsége, továbbá költsége.
Drága a javítás, és nem mindegyik módszer hatásos
A motor szétszerelése és kitakarítása a legjobb megoldás, de emellett számos egyéb módszer létezik a probléma orvoslására, bár némelyik hatékonysága erősen vitatott.
Az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás az úgynevezett dióhéjas tisztítás. Hasonlít a homokszórásos fémtisztításhoz, ám itt dióhéjőrleményt alkalmaznak a homok helyett, hogy elkerüljék a motor károsodását. A szemcséket nagy nyomással juttatják a megtisztítandó területbe, és egy porszívót is csatlakoztatnak a csőre, hogy elszívják a szennyeződést.
A vegyszeres tisztítás ennél akár jelentősen olcsóbb lehet, ám nem biztos, hogy jó ötlet erre voksolni. Ezt a motor megbontása nélkül végzik – ez elméletben előnyös és költségkímélő –, ám emiatt az eredményt sem lehet azonnal ellenőrizni. Születtek már olyan kutatások is, melyek keretében kiderült, ugyanolyan kokszos maradt a motor a vegyszeres kezelés után, mint előtte volt, csupán az autótulajdonos számlaegyenlegében történt változás.
A legjobb módszer azonban hasonló az emberi betegségekhez: a megelőzés.
Borsi András felhívta a figyelmet, felejtsük el a korábban említett nagyon alacsony fordulaton közlekedést!
Ne féljünk a motort egy kicsit pörgetni, úgy sokkal jobban tisztul a rendszer. Ha megtaláljuk a megfelelő fordulatszámot, a fogyasztás sem lesz magas. Emellett érdemes az autót bizonyos időközönként hosszabb távon, autópályán is meghajtani. Ez segít elégetni a lerakódásokat, így elkerülhetjük a költséges javítást
– hangsúlyozta a szakember.
